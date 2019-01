Un debut especial Deportes 22 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En otro segmento de la charla, Veronesse también se refirió a su pasado en Ben Hur y del partido especial que se le avecina. “En mi historia personal, Ben Hur significó muchas cosas para mí desde todo punto de vista, personal, familiar y futbolístico. Se ve que alguno ha perdido la memoria últimamente. En cuanto a mi alejamiento del club se dio por un tema afectivo. El club no me debe nada y yo tampoco a él. Hoy estoy en la vereda de enfrente, pero es un tema profesional. Y hacia esto me estoy abocando, en tratar de que 9 de Julio haga su mejor partido el domingo".

-Además, va a ser el primer mano a mano con Trullet fuera del ámbito liguista, o sea, un duelo entre dos históricos DT de la BH.

-A Carlos siempre lo respeté. Llegó a Ben Hur en el momento que yo me iba (N de la R: año 2003) y como que me sucedió en la parte del ascenso al Nacional B después que uno haya dejado el cargo. Lo cual me da una tranquilidad enorme saber que le dejé una base muy buena. Después, tengo un buen diálogo con él, y para mí, tenerlo en el banco de enfrente significa un orgullo. Porque tener a un tipo con 3 ascensos en frente de tus ojos y vos, estar a la altura de las circunstancias, personalmente me pone muy bien.