Agustina no habló por celular con el sospechoso

Policiales 22 de enero de 2019 FEMICIDIO EN ESPERANZA

Un nuevo peritaje arrojó nuevas pistas para tratar de dilucidar el femicidio de Agustina Imvinkelried, la adolescente de 17 años asesinada el pasado domingo 13 de enero en la localidad de Esperanza.

Es que tal como consigna el diario UNO Santa Fe, nuevos peritajes permitieron establecer que la chica no mantuvo contacto telefónico con Pablo Trionfini, el principal sospechoso del caso, quien se quitó la vida cuando la policía lo fue a buscar a su domicilio.

Fuentes de las pesquisas indicaron que del primer peritaje realizado al teléfono de Trionfini se determinó que el hombre de 39 años usó datos móviles varias horas antes a las 6 de la mañana, como así también llamadas. "El no estuvo en contacto con nadie, ni siquiera con ella", precisaron allegados a la investigación que conduce la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, María Laura Urquiza.



CELULAR

Por su parte -consignó La Capital de Rosario-, si bien el teléfono de la joven esperancina aún no logró ser localizado, sí se sabe que activó los datos móviles.

Así lo evidencia el video del boliche donde mostró a la joven salir del local bailable y dirigirse hacia un carrito. En las imágenes se la ve con el celular, para luego caminar hacia la ruta provincial Nº 6.

Por estas horas, resta realizar un nuevo peritaje del contenido del teléfono que era propiedad de Trionfini y en el cual los investigadores podrían determinar si el empleado municipal espiaba, a través de redes sociales, a Agustina. O si mantuvo algún tipo de contacto con otras personas tras el brutal episodio.

Dicho peritaje comenzó a realizarse el pasado viernes y del mismo todavía no trascendieron los resultados.



PRUEBAS

Asimismo, los peritos no encontraron resultados positivos en torno a la "prueba de luminol" llevada a cabo en el automóvil Renault 21, que era propiedad de Trionfini y que fue visto tanto en la zona de Teos como así también en el lugar donde fue encontrado, el lunes, el cuerpo de Agustina.

En ese peritaje los investigadores trataron de determinar si existían manchas de sangre pero el resultado dio negativo, por lo cual cobró fuerza la hipótesis de que Agustina estuvo dentro del auto pero que el asesinato fue cometido fuera del coche.