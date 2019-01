Arrinconado por la policía asesinó a una embarazada Policiales 22 de enero de 2019 Redacción Por EN ECUADOR. LA TENIA DE REHEN EN LA VIA PUBLICA

QUITO, ECUADOR, 22. - Un hombre mantuvo de rehén a una mujer embarazada durante varios minutos mientras sostenía un cuchillo en su mano. El ahora detenido amenazó con matar a la víctima si no le dejaban marcharse, sin embargo, a pesar de las advertencias, los agentes decidieron arrinconarlo contra una pared y avanzar hacia él armados con sus pistolas. Lamentablemente, el hombre terminó cumpliendo su advertencia y le asestó dos cuchilladas mortales a Diana Carolina.

Según recogen medios de Ecuador, la joven estaba tomando algo en un local de comida rápida cuando su asesino se acercó a ella. Tras una discusión la retuvo como rehén y después la acuchilló.

En ese momento, la gente que había en el lugar acorraló al hombre y lo tiró al suelo. Los agentes de la Policía tuvieron que utilizar gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y poder detener al agresor, que tenía el rostro ensangrentado.

La mujer fue trasladada al hospital con graves heridas en un pulmón y en el abdomen que le causaron finalmente la muerte.

El agresor y su víctima, que estaba embarazada, mantenían una relación pero en el momento del crimen estaban distanciados, según aseguraron sus familiares.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, indicó a través de su cuenta de Twitter que su país es y será "un país de paz" y que no permitirá que "ningún antisocial nos la arrebate".

"La integridad de nuestras madres, hijas y compañeras es mi prioridad", añadió Moreno, que indicaba que ha ordenado controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera.

Tras el suceso, el presidente de Ecuador se plantea crear "un permiso especial de ingreso al país" porque recuerda que han abierto las puertas pero "no sacrificaremos la seguridad de nadie".



XENOFOBIA

El femicidio perpetrado por el venezolano generó brotes de xenofobia contra personas de esa nacionalidad que llevaron al gobierno a hacer un llamado para evitar el aumento de la violencia, pero también a imponer rígidas medidas migratorias.

El asesinato de la ecuatoriana el sábado en Ibarra desencadenó que sectores de la población desalojaran a venezolanos de hoteles, viviendas y parques donde dormían y les exigieran que abandonen la ciudad, principal paso hacia el interior de Ecuador, según medios nacionales.

"El agresor, en este caso, es un ciudadano extranjero, lo que podría provocar una generalización que sólo traerá más violencia. Es momento de recordar que el nuestro también es un pueblo migrante", dijo el lunes el vicepresidente Otto Sonnenholzner.

El funcionario -de ascendencia alemana y libanesa- pidió a la población por radio y televisión "actuar con los demás como quisiéramos que actúen con nosotros".

Sin embargo, también anunció nuevas disposiciones para los venezolanos que ingresan a su país, quienes antes solo debían presentar su cédula para cruzar la frontera.

"Desde hoy y en vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la Comunidad Andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado", señaló.