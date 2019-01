OMIC: más del 80% de las quejas con resolución positiva Locales 21 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Desde el año 2002, la Municipalidad de Rafaela cuenta con la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) en la que se atiende gratuitamente a todos los ciudadanos para que puedan realizar gestiones que resuelvan conflictos vinculados a la adquisición de bienes y servicios.

Actualmente, esta Oficina depende de la Subsecretaría de Gestión y Participación cuya titular es Julia Davicino. Durante el 2018, a su local fijo ubicado en calle San Martín 555, sumó la atención en el Programa Rafaela en Acción que recorrió los barrios de la ciudad con casillas móviles.

Entre estos dos espacios, se contabilizaron más de 1.500 personas que se acercaron para obtener asesoramiento o directamente para formalizar su reclamo ante una empresa.

Es importante destacar que la OMIC es coordinada por un equipo idóneo y con experiencia en la temática que recibe y brinda el asesoramiento necesario para que, como sucedió el año pasado, la mayoría de los reclamos encuentren una solución inmediata sin la necesidad de pasar a la instancia de formalización de reclamo.

El 85% de los reclamos que se resolvieron satisfactoriamente se efectuaron a través de gestiones de buenos oficios directamente con las firmas involucradas en los reclamos. El 15% de las situaciones que restan, fueron solucionadas a través de audiencias de conciliación.

Además de la atención al público en los dos espacios mencionados, integrantes de la OMIC realizaron tres charlas en diferentes escuelas acompañando las acciones del programa Rafaela en Acción. Se visitaron las escuelas secundarias “N° 505 Mahatma Gandhi”, “N°376 Joaquín Dopazo” y la escuela secundaria para adultos “N° 1007 Libertad”.

Durante el 2018 la Oficina Municipal de Información al Consumidor no fue ajena al contexto económico y quienes se acercaron consultaron por los siguientes temas: planes de ahorros, falla de productos, baja de servicios de telefonía, cable, internet y servicios de alarma.

También se realizaron reclamos por bancos y tarjetas de crédito en el caso de los consumos no realizados o servicios no contratados, cargos por mantenimiento de tarjetas de créditos no solicitadas o dadas de baja.

Cabe aclarar que durante el verano, la OMIC continúa su horario de atención normal en la oficina ubicada en calle San Martín 555. El trámite es gratuito y el turno de atención se obtiene al ingresar a www.rafaela.gob.ar.