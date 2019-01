El 17 de marzo, los 41 barrios elegirán las nuevas vecinales Locales 21 de enero de 2019 Redacción Por EL 15 DE FEBRERO SE RECIBIRAN TODAS LAS LISTAS

Por Adrián Gerbaudo (Redacción LA OPINION). - El próximo 17 de marzo, los 41 barrios de la ciudad podrían elegir sus nuevas comisiones vecinales. El potencial se debe a que, en la gran mayoría de los casos, se presenta una lista única. Pero en los sectores en donde haya contienda, habrá una gran movilización. Y con este sufragio, Rafaela abre un cronograma electoral muy extenso, que podrían derivar a 4 (PASO provincial, General Provincial, PASO Nacional y General Nacional) o 5 (en caso de balotaje), cerrando, quizás, en noviembre.

El último barrio creado, el 41 (todavía no tiene nombre, ubicado en el sur de la ciudad) debía tener sus elecciones antes. Pero el Concejo Municipal aprobó una ordenanza en las últimas sesiones, en donde las pospone para que se dé junto a las del resto, el tercer domingo de marzo, tal cual como surge de las ordenanzas Nº 3521, Nº 4004 y las diferentes modificaciones. Para este sector, al igual que para el barrio "Los Arces" (en el norte rafaelino), será la primera contienda. Casi con seguridad, seguirán quienes hoy están al mando. Al menos, es lo que la tradición indica.

Este mismo mes de enero comenzará el movimiento. Es que desde el jueves 31 (es decir, en sólo 10 días) y hasta el jueves 14 de febrero, hay tiempo para conformar las Juntas Electorales en cada uno de los sectores. ¿Qué son las Juntas Electorales? Está compuesta por tres vecinos, que no pueden ser candidatos ni participar en las comisiones vecinales actuales, que serán los encargados de visar que los papeles de cada nómina que participe del comicio esté en orden. ¿Qué deben controlar? Por ejemplo, que cada lista (compuesta por 13 integrantes: un Presidente; un Vicepresidente; un Secretario; un Prosecretario; un Tesorero; un ProTesorero; cinco Vocales Titulares; un Revisor de Cuentas titular y otro suplente) tenga un aval de 40 firmas de vecinos y que no coincida esa rúbrica con el aval de otra lista.

La segunda fecha clave es el viernes 15 de febrero: ese día se entregarán todas las nóminas al Area de Vecinales del Municipio. A partir de allí, hay algunos días para revisar que todo esté bien. También se abre un plazo para las impugnaciones.



¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?

El artículo 22º de la Ordenanza Nº 4004 dice que "Para ser candidato a miembro de una Comisión Directiva se requerirá: tener domicilio real -justificado con la presentación del DNI- en la jurisdicción del barrio con una antigüedad mínima de 6 meses; ser mayor de 18 años al momento de la oficialización de la lista y no estar comprendido dentro de las conductas y supuestos que a continuación se establecen: el que hubiere sufrido condena por hecho doloso; el que hubiere sido condenado por delito cometido en perjuicio o contra la administración pública, el que esté inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos durante el término de la inhabilitación, el fallido o concursado civilmente, hasta que obtuviere su rehabilitación, el que hubiere sido exonerado en cualquier dependencia de la Nación, de las Provincias o de las Municipalidades y Comunas, hasta tanto no fuera rehabilitado".

Al mismo tiempo, en la ordenanza Nº 3521, se determina que "no podrán integrar la Comisión Directiva los miembros del Departamento Ejecutivo Municipal, los Concejales y los funcionarios o empleados jerarquizados del Concejo Municipal, de la Municipalidad o de sus entes autárquicos o descentralizados, que superen la categoría 18. Además de cumplir con lo precedente los empleados municipales no serán más de dos (2) por lista".