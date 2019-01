Massa ratificó que será candidato a presidente Nacionales 21 de enero de 2019 Redacción Por Además destacó la figura de Lavagna al sostener que "va a ser parte de la solución".

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, ratificó que va a ser candidato a presidente y sostuvo que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna va "a ser parte de la solución a los problemas de la Argentina".

Si bien no confirmó si el economista va a formar o no parte de su equipo de campaña, destacó que se junta cada quince días con él y lo consideró "es el faro más importante que tienen aquellos que creen" en el "desarrollo y el crecimiento" del país.

"Cuando vos mirás las serie histórica de la Argentina y… ¿viste que se habla mucho de los últimos 50 años?… Roberto, Martín Redrado, José Ignacio de Mendiguren, Aldo Pignanelli, y yo mismo en ese momento desde la seguridad social, pusimos una serie histórica, que cruzó dos gobiernos, el de Duhalde y el de la primera etapa del de Kirchner", destacó Massa en una entrevista con Infobae.

El tigrense resaltó que en esa gestión se logró tener "superávit fiscal, superávit comercial, un tipo de cambio competitivo, que le permitía a la Argentina exportar fuerte, crecimiento de la economía a tasas importantes, crecimiento del empleo, 900 mil puestos de trabajo en un año y medio, sin inflación".

El ex diputado nacional aseguró que tiene "una relación no sólo política sino personal, casi familiar" con Lavagna, aunque evitó referirse a una posible interna entre ambos por la Presidencia.

"Las candidaturas, cuando venga el momento de definir candidaturas, las definiremos. Pero lo más importante que está haciendo es ayudarnos a mostrar que en la Argentina hay alternativas, que podemos ir para adelante", señaló al respecto.

Además, consideró que los encuentros que el economista mantuvo con otros dirigentes de la oposición como Miguel Ángel Pichetto y Miguel Lifschitz fue "una gran contribución de él a ayudar a vehiculizar la construcción de una alternativa".

"Yo sé lo que va a hacer Roberto. Pero no voy a ser yo quién lo diga. Tengo la obligación ética y profesional de respetarle a Roberto la decisión de que él diga lo que va a hacer. Yo digo lo que voy a hacer yo", agregó Massa.



URTUBEY NO RESIGNA

SUS ASPIRACIONES

En medio de los coqueteos de Lavagna para instalarse en el centro de la escena electoral, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, ratificó que participará de las PASO del PJ Federal, por lo que rechazó una candidatura de consenso del ex ministro de Economía por ese espacio político.

En las últimas semanas coincidentes con la temporada estival, Lavagna abandonó el secretismo político en el que se refugiaba y comenzó a difundir algunas reuniones con dirigentes, con el posible objetivo de encabezar una candidatura única de Alternativa Federal.

Sin embargo, Urtubey y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, vetaron esta posibilidad y ratificaron sus aspiraciones presidenciales, mostrándose abiertos a la competencia interna en unas primarias. "Nuestro espacio se construyó con una lógica distinta a la de las candidaturas por acuerdo. Para construir de esa manera están el macrismo y el kirchnerismo", advirtió Urtubey, quien enseguida agregó: "Todos los candidatos de Alternativa Federal tenemos que participar de las PASO y de ahí va a salir el candidato para la general".

Para el salteño, "estaría bueno que Lavagna pueda participar" ya que "cuanto más amplitud y propuestas tenga nuestro espacio, mejor, porque va a tener más potencia electoral".

En lo que respecta a la construcción político-electoral, Urtubey coincidió con Lavagna en la necesidad de ampliar las fronteras más allá del peronismo, incorporando actores como el gobernador de Santa Fé, Miguel Lifschitz.

"Con Lifschitz, con el socialismo tenemos mucha sintonía. Definitivamente tenemos que incorporar a todos los que quieran construir una verdadera alternativa", enfatizó el mandatario salteño, al tiempo que volvió a rechazar un acercamiento con Cristina Kirchner.