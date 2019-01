Violencia de género: generan espacios de diálogo y reflexión Región 21 de enero de 2019 Redacción Por En una asamblea celebrada el pasado viernes se ofreció un detallado informe de la actividad que se cumple desde la Secretaría de Desarrollo Humano, la GUS, el Hospital local, el Centro Territorial de Denuncias, la Comisaría de la Mujer y fueron oídos los planteos de Viaraza Colectiva.

FOTO F. MELCHIORI// ASAMBLEA./ Vista general del encuentro que tuvo lugar en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como lo anunciáramos, el pasado viernes en la sede de la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario se llevó a cabo una asamblea para ofrecer información acerca de las acciones por violencia de género que se llevan adelante desde distintos organismos públicos, encabezados por la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio local, temática que, es bueno recordar, que en su anterior mandato el intendente Toselli ya tenía muy presente.

En la ocasión que nos ocupa la apertura estuvo a cargo de la titular de esa cartera municipal, Marilina Grande quien realizó la apertura enfatizando que " hoy nos sentimos profundamente motivados, después de haber recibido el lunes 14 a una gran cantidad de jóvenes mujeres, que luego de hacer una marcha por el femicidio de Agustina, se acercaron al edificio municipal y a partir de ahí es un nuevo comienzo, las recibió el intendente Toselli, también yo, y estoy segura que a partir de ahí debemos estar más unidos que nunca para prevenir, disminuir, y por qué no eliminar la violencia contra las mujeres".

"La presencia de tantas adolescentes nos motiva absolutamente a escucharlas con esas ganas de cambiar el mundo, me parece que los nuevos paradigmas nos dan la motivación a seguir y ese es el camino".

"Para eso nos parece que una herramienta muy importante es la información, un derecho de todos los ciudadanos, que nos permita pensar en nuestra querida Sunchales cada vez más inclusiva, cada vez más justa. Generar espacios de diálogo y reflexión, por ejemplo hoy, con todas aquí presentes, en los hogares, en las escuelas, en los clubes, generar espacios para la escucha, para el encuentro, espacios de capacitación, son puntos claves para generar, cada vez más políticas solidarias y sostenibles".

"Nuestra mirada, nuestro compromiso, tiene que ser colectivo".



Repaso

La misma funcionaria ofreció detalles de las acciones que habitualmente se impulsan desde la Secretaría, relacionadas con las políticas de género, para la infancia y la adolescencia.

Representantes de la Comisaría de la Mujer detallaron su accionar, hizo lo propio el Hospital Local, el Centro Territorial de Denuncias y la Guardia Urbana Sunchalense.



VIOLENCIA DE GENERO

Aquellas que sufran acciones que se enmarcan en esta calificación pueden llamar, las 24 horas al teléfono 03493-15437085.

También en esta ciudad funciona una Casa de Amparo que, en la actualidad cuenta con 10 plazas.

Atención primaria de la Salud en el Centro de salud del Barrio Moreno y en el del barrio 9 de Julio.



Viaraza Colectiva

El colectivo sunchalense hizo su planteo, reclamando principalmente porque las acciones se ponen en marcha cuando la violencia ya está instalada, solicitando se tomen medidas y acciones para evitarla, para que no siga siendo sostenida por políticos, la sociedad y los medios de comunicación.

Cuestionaron también el desconocimiento -según su interpretación- del Intendente en relación a la Ley Micaela.

Como en el informe oficial se señaló que la ESI -Educación Sexual Integral- se extendería a las escuelas secundarias, sentenciaron que es fundamental y no pueden esperar a que cada escuela decida imponerla, "es un derecho que hay que hacer valer, trabajar con perspectiva de género".

También se quejaron porque, pese a solicitarlo insistentemente, no les brindaron estadísticas desde el Observatorio de violencia contra la mujer.

También pidieron que el Estado tome medidas con los medios de comunicación que vulneran los derechos de las mujeres.