Ventricelli, el futuro compañero de Silva

Parecía que Juan Manuel Silva iba a ser el único piloto del equipo de Alejandro Garófalo.

Sin embargo, hace pocas horas se confirmó que tendrá un compañero durante la temporada 2019 en el Turismo Carretera.

En la estructura había un Ford que se lo habían adquirido al IndeCar Racing el año pasado y que estaba sin uso. Durante el receso se habló de muchos pilotos que se podían subir.

Pero finalmente se supo quién será: Luciano Ventricelli. Un viejo conocido, ya que en conjunto ganaron el campeonato de TC Pista en 2012. Además, el año pasado usó los motores del preparador.

Ventricelli no tenía definida la continuidad dentro de la categoría después de haberse desvinculado del equipo de Omar Martínez, donde corrió el año pasado.

Con el entrerriano y Mauricio Lambiris habían armado un proyecto gracias a un sponsor muy importante que acompaña al piloto de Wilde. Pero eso no tuvo continuidad para el 2019.

Esto provocó que Ventricelli tenga que salir a buscar una nueva alternativa, la cual terminó encontrándola antes de lo esperado.

En un año difícil en lo económico, Garófalo necesitaba poder confirmar a otro piloto dentro de la estructura. Ambas partes lograron resolverla.

Seguramente, el objetivo para Ventricelli será mejorar lo realizado en el torneo pasado, donde terminó en la posición 24 en la tabla general. Lejos estuvo de entrar a la "Copa de Oro", pero se dio el gusto de vencer en una serie en el autódromo misionero de Posadas.



EL JP CARRERA

El equipo JP Carrera definió su nómina de pilotos para la temporada 2019. La escuadra de Gustavo Lema tendrá presencia en Turismo Carretera, TC Pista y TC Pick Up, mientras que a diferencia de los últimos años, la novedad es que no estará compitiendo en TC Mouras y TC Pista Mouras.

Habrá tres pilotos de Turismo Carretera: Guillermo Ortelli, José Manuel Urcera y Valentín Aguirre, los mismos que terminaron corriendo en 2018.

El siete veces campeón de la máxima categoría seguirá con la motorización de Ezequiel Giustozzi, mientras que José Manuel Urcera llevará la preparación de Claudio Garófalo y lo propio ocurrirá con Valentín Aguirre.

En TC Pista el único piloto del JP Carrera será Santiago Alvarez, quien llega desde el TC Mouras. El piloto de Ferré, quien ya integraba el JP Carrera en la categoría menor de la ACTC, tendrá motores en su Dodge de Daniel Berra.

La última divisional que hará el JP Carrera en 2019 será TC Pick Up, con nada menos que cincocamionetas. Cuatro de ellas, Nissan Frontier, para Guillermo Ortelli, Valentín Aguirre, Pedro Gentile y Diego Martinez; mientras que la restante, una Ford Ranger, será conducida por Juan Manuel Silva.



PONCE EN DUDA

El panorama de Gabriel Ponce de León para iniciar la temporada 2019 es incierto. El piloto de Junín no tiene confirmada su participación en Turismo Carretera y es duda de cara al inicio del campeonato. Al mismo tiempo, hoy ve lejana la alternativa de correr en otra categoría.

"En el Turismo Carretera depende del presupuesto. Estoy trabajando, pero por los números que hoy se manejan lo veo muy complejo, estoy evaluando qué hacer", manifestó el juninense.

Con 264 competencias disputadas en TC y 8 victorias en finales, Ponce de León fue muy sincero al señalar que "no tengo ninguna opción, en las próximas semanas veré cómo se resuelve la cuestión".