Brad Pitt con Theron Información General 21 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El 2019 ya tendría su primer romance de impacto. Según "The Sun", Brad Pitt y Charlize Theron, dos de las estrellas más connotas de Hollywood, estarían saliendo. El portal indica que el romance habría iniciado en el 2018.

El periódico agrega que fue Sean Penn, ex pareja de la actriz sudafricana, quien los presentó. La información también indica que el vínculo se estrechó en las celebraciones de Navidad, cuando el actor protagonizaba una mediática batalla legal con su ex mujer, la superestrella Angelina Jolie.

Brad Pitt (55) ha tenido a otras parejas famosas como Gwyneth Paltrow y Jennifer Aniston. Con Angelina Jolie, la más mediática de sus ex, formó una familia integrada por seis pequeños. Tres niños adoptivos y otros tres biológicos.

Por su parte, Charlize Theron fue pareja de figuras como Sean Penn, Keanu Reeves y Ryan Reynolds. Ella también tiene hijos adoptivos: Jackson y August.