El Papa presentó su app para los jóvenes

FOTO AFP-NA PAPA FRANCISCO. Ayer durante el rezo del Angelus en la Plaza San Pedro.

CIUDAD DEL VATICANO, 21 (AFP-NA).- Antes de la Jornada mundial de la Juventud (JMJ) en Panamá, adonde viaja esta semana, el papa Francisco invitó este domingo a los jóvenes a descargar "Click to Pray", una aplicación que permite a los usuarios compartir sus oraciones en línea.

"Internet y las redes sociales son un recurso de nuestro tiempo, una ocasión para estar en contacto con los demás, para compartir valores y proyectos, y expresar el deseo de formar una comunidad", declaró el papa durante la oración del Ángelus en la plaza de San Pedro. "Aquí pondré las intenciones de oración y las peticiones de oración de la Iglesia. Invito sobre todo a los jóvenes a descargarse la aplicación", dijo.

"La red puede ayudarnos también a rezar en comunidad, a rezar juntos", agregó el papa antes de presentar en la ventana del palacio apostólico la plataforma "Click to Pray" (Cliquea para rezar), con una tableta táctil.

Lanzada en 2016, pero no operativa totalmente en sus inicios, Click To Pray (www.clicktopray.org) invita a los usuarios a "acompañar al papa en una misión de compasión por el mundo", precisa un comunicado del Vaticano.

"Click To Pray" es la plataforma oficial de oración de la JMJ 2019, en Panamá, en la que participa Francisco del 22 al 27 de enero. Especialmente para este evento, la plataforma incluye una sección multimedia especial para rezar y meditar el Rosario por la Paz. Esta app oficial incluye su rama juvenil, el Movimiento Eucarístico Juvenil (MEJ). "Con Click To Pray rezar es más fácil ya que puedes hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar", dice la publicidad de la app en Play Store.

Se presenta en seis idiomas (español, inglés, italiano, francés, portugués y alemán) y tiene tres secciones principales: "Reza con el Papa", con las intenciones mensuales del Papa por los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia; "Reza cada día", para facilitar una rutina de oración de tres veces al día; y "Reza en red", que es un espacio donde los usuarios, entre ellos Francisco, pueden compartir sus oraciones y rezar los unos por los otros.

Francisco realiza su vigésimo sexto viaje desde que fue nombrado papa a inicios de 2013, con 40 países visitados.

Se trata a la vez de la primera visita de un sumo pontífice de la Iglesia Católica al país caribeño desde 1983, cuando Juan Pablo II estuvo un día como parte de una gira por América Central.

El arzobispo de Panamá, monseñor Domingo Ulloa, agradeció las gestiones de los cuerpos de seguridad durante los preparativos para la cita. Francisco adelantó en un video que difundió antes de su viaje que instará a los jóvenes a "cambiar el mundo" ante la pobreza, la violencia y la migración.



MASIVO APAGON

Un masivo apagón golpeó a Panamá este domingo, tres días antes de la llegada del papa Francisco, dejando a gran parte del país con los grifos de agua secos, semáforos inactivos y comercios a oscuras.

El presidente Juan Carlos Varela llamó a la calma, a la vez que negó que la falla esté vinculada con la Jornada Mundial de la Juventud-2019, evento católico en el marco del cual se produce la visita del papa, quien llegará el miércoles y se irá el próximo domingo 27 de enero.

"De inmediato se activaron todos los protocolos de seguridad y emergencia (...). Hacemos un llamado al país a mantener la normalidad", dijo Varela en una rueda de prensa en la sede de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).

A las 11H42 locales (16H42 GMT) se produjo el corte en Ciudad de Panamá y amplias regiones de la provincia, precisó el gerente de ETESA, Gilberto Ferrari, quien aseguró que el 70% del servicio ha sido restablecido.

Otros países de Centroamérica, como los vecinos Costa Rica y Nicaragua, también se vieron afectados.

El gobierno estima que la Jornada Mundial de la Juventud tendrá un impacto directo de unos 388 millones de dólares. A pesar del corte, el aeropuerto internacional de Tocumen y el neurálgico Canal de Panamá mantuvieron operaciones.

El apagón perturbó el suministro de agua en distintas zonas del país, al quedar inutilizadas las plantas potabilizadoras, informó en Twitter el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales de Panamá (IDAAN).