La Copa América vuelve a Brasil

Pocos países en el mundo pueden albergar mega eventos de la magnitud, por ejemplo de un Mundial de Fútbol, o de Juegos Olímpicos y también de una Copa América, el torneo más longevo en vigencia de éste deporte.

Poco habría que alegar en su contra si CONMEBOL, discrecionalmente, un día determinara que esa sería la sede para siempre, al menos de este centenario campeonato. La idea de evento peregrino, es tan democrático y justo, como poco llevadero para otras naciones que carecen de infraestructura y logística para dar las garantías sustentables.

Sin embargo, esta edición se encargará de desmentir esa preferencia o en todo caso, esas cualidades de indiscutible anfitrión, ya que este torneo, volverá a ese territorio luego de 3 décadas.

Ya contamos que debió jugarse en 2015, pero con lógicos argumentos, la Confederación Sudamericana, le propuso a Chile trocar las fechas, en virtud de las grandes erogaciones de las que debían disponer los brasileños, para llevar a delante la organización del Mundial 2014 y los Olímpicos dos años más tarde; en consecuencia, recién a mediados de este 2019, la Copa América, se apoyara en la tierra de O Reí.

A pesar de esta dilación en el tiempo, el fútbol brasileño, tiene gratos recuerdos de ese campeonato jugado al fines de la décadas del 80; con tan solo 4 sedes y 10 equipos (para esta ocasión se contaran con 6 estadios y 2 seleccionados invitados que le darán forma a 3 zonas de 4 combinados), el Scracht dirigido en esa oportunidad por Sebastiao Lazaroni y que tenía como máximas figuras a Bebeto y Baltasar, se consagraría campeón luego de 40 años de no estampar su nombre en el preciado trofeo sudamericano.

En consecuencia, entre ese dato estadístico melancólico para los locales y un cierto fervor por la buena consideración que sigue teniendo el seleccionado verde amarelho, terminaran de componer un cuadro de gran expectación, que combinado con la cercanía territorial de argentinos, peruano, colombiano y chilenos, será como una especie de dejavu, de la Copa del Mundo.



SE VIENE EL SORTEO

Río de Janeiro albergará, en fecha 24 de enero, a las 20:30 (horario de Brasilia), el Sorteo de Grupos de la CONMEBOL Copa América Brasil 2019. El complejo cultural Cidade das Artes fue indicado como sede por el Comité Organizador Local y aprobado este viernes 19, durante la reunión del Consejo Extraordinario CONMEBOL, realizada en Santiago de Chile. El evento definirá las llaves de la 46ª edición del torneo más antiguo de Selecciones del mundo, que será disputada desde el 14 de junio hasta el 7 de julio. En los días anteriores, los días 22 y 23 de enero, también en Río de Janeiro, será llevado a cabo el Seminario de Equipos, con la presentación del concepto de competencia y los procedimientos del Sorteo de Grupos. Temas como Logística, Seguridad, Transporte, Acomodación y Marketing serán abordados con los representantes de todos os países participantes.

La Copa será disputada en cinco ciudades sedes (Belo Horizonte, Porto Alegre, Río de Janeiro, Salvador y Sao Paulo) y por 12 Selecciones participantes. En campo, nueve títulos de Copa del Mundo de la FIFA reunidos y algunas de las más grandes estrellas del fútbol mundial. Además de los diez países sudamericanos miembros de la CONMEBOL (Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), Japón y Qatar participarán como invitados. La apertura está marcada para el Estadio Morumbí (Sao Paulo) mientras la gran final será realizada en el Estadio Maracaná (Río de Janeiro). Arena Gremio (Porto Alegre), Arena Fonte Nova (Salvador), Arena Palmeiras (Sao Paulo), Estadio Mineirao (Belo Horizonte) son los otros estadios elegidos para la competencia.



EL MALEFICIO DE LIMA

Desde aquel torneo en Perú en 2004 hasta esta previa de la reunión Nro. 46, se jugaron 5 ediciones; en 4 de ellas la Selección Argentina fue finalista, con la nefasta estadística que todavía se padece, de haberlas perdido a todas. Esa pesada carga en tiempos de Messi, excepto la caída en Lima ya que el rosarino, no fue convocado por Marcelo Bielsa, es la que lo acompañara hasta el arranque de este nuevo desafío a partir de junio.

Tres de esas 4 derrotas consecutivas en las instancias finales, se dieron en definiciones desde el punto del penal, la citada ante Brasil en Perú y las ultimas frente a Chile en Santiago y Nueva Jersey; un derrotero que no tiene demasiadas explicaciones racionales, con lo cual, no es un despropósito atribuirle a factores esotéricos, dicha malaria de resultados.

En unos días vamos a conocer rivales y estadios para una nueva exposición del combinado mayor albiceleste ante estas adversidades contemporáneas; con lo cual, la tarea para Lionel Scaloni es de grandes dimensiones. El joven entrenador nacido en Rosario tiene la responsabilidad de instrumentar la primera fase de la renovación y paralelamente, recuperar en pertenencia y eficacia, a otros protagonistas fundamentales que le den el equilibrio a la nueva propuesta. Ya estamos jugando la nueva Copa América.