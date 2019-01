Juncos con muy buenas expectativas en Daytona Deportes 21 de enero de 2019 Redacción Por EL GRAN DESAFIO DE AGUSTIN CANAPINO

PRENSA JUNCOS RACING HAY EQUIPO. Pilotos e integrantes del Juncos Racing con el Cadillac DPi.

En pocos días se producirá el debut de Agustín Canapino en las "24 Horas de Daytona", en lo que será también el debut del equipo Juncos Racing en la tradicional competencia que se disputa en Estados Unidos.

Ricardo Juncos, responsable del equipo que participa habitualmente en Indy Car, Indy Lights y Pro Mazda, habló de los pormenores técnicos en los días previos a la competencia.

"Ha sido intensa la actividad en estos días con los cuatro pilotos, tuvimos varias cosas para reparar luego del road test y los pilotos estuvieron en el simulador. También repasamos cuestiones de la logística de la carrera que no habían quedado bien y hubo que cambiar puntualmente con los cambios en los cinturones. Cosas que parecen sencillas y nos complicamos", señaló.

Según comentó el argentino, Agustín Canapino tendrá dos días de descanso para recuperarse luego de una fuerte actividad.

Por otra parte explicó cómo se dio la oportunidad del arrecifeño de subirse al auto de Indy del equipo: "Estábamos armando el auto y colocando el motor justamente porque hay un entrenamiento que vamos a hacer, que lo quiero anunciar después de Daytona para no mezclar las cosas", explicó.

Juncos agregó: "Estábamos todo el equipo en medio de un descanso como a las 10 de la noche y aprovechamos para sacar una foto, con una sonrisa de lado a lado. Le sorprendió lo grande que es el habitáculo, porque él pensaba que no iba a poder entrar por el físico que tiene".

Volviendo al tema de Daytona recordó que "el primer día fue para determinar las cuestiones técnicas, la puesta a punto que suponemos que es la mejor y donde no nos queremos equivocar porque vamos a tener dos tandas cortas, una clasificación, otra tanda de noche y se nos viene la carrera encima. Vamos a ir con una puesta a punto distinta a la que se usó en el Road Test porque nosotros estamos aprendiendo todo. Cuando ves que quedamos a solo tres décimas de los otros Cadillacs con reglamento de 930 kg para todos y sabés que Agustín tiene 30 libras de más con respecto a Alonso, eso es más de tres décimas; entonces, nos sorprendió, porque estamos debutando".

"Tenemos pensada la estrategia de carrera, pero aún no hablamos de eso porque no quisimos influenciar a cada uno de los pilotos con lo que van a hacer. Con respecto a quién clasifica, quién larga y todo eso. Vamos a definirlo después de las dos tandas que vengan", agregó.

Por último explicó cuál será el momento más difícil de la carrera: "Sin duda, la transición del día a la noche es una de los momentos críticos de la carrera, se cambian referencias y hace falta experiencia. Owen y Canapino, con los que lo practicamos el día 11; entonces sí, quizás sea alguno de ellos dos quien esté en el auto en ese momento para evitar sorpresas de los otros dos pilotos, quienes nunca los hicieron". (Fuente: Campeones).