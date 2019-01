Omar Perotti, en contra de la falta de inversiones en el norte provincial

Durante una recorrida por La Fiesta Provincial del Queso en la localidad de Progreso, el precandidato a gobernador Omar Perotti se refirió a las inundaciones que afectan al norte de la provincia al asegurar que “si no tenemos un enfoque donde hay que invertir como provincia nos seguiremos equivocando, hay una concepción plasmada gravísima durante estos años que como allí vive poca gente y hay que hacer obras que nadie ve, entonces no se invierten montos importantes”.

“Lo que no se termina de entender son los niveles de pérdida que tenemos año tras año por no tener estas obras, por pensar en la cantidad de habitantes o en el padrón electoral. Hay que dejar de perder y hacer lo que se debe hacer para que la provincia no tenga que sufrir todos los años la misma situación”, dijo Perotti.

En ese sentido Perotti contó que “en 2016 nuestra zona tuvo una de sus inundaciones más duras y que más afectó a la cuenca lechera, y de la cual hoy todavía quedan secuelas. En el momento el agua genera daños de infraestructura, genera las dificultades propias del acceso a la vivienda, de las necesidades de evacuación; después viene la otra parte, cuando el agua baja no todo se normaliza, ahí hay que acompañar a los productores con sus pérdidas. Lo inmediato, lo formal es la declaración de la emergencia o desastre, pero eso tiene que estar acompañado de un fondo, por eso este pedido que hemos hecho viene con la solicitud de recursos especiales para esa reconstrucción”.

El senador nacional Omar Perotti visitó La Fiesta Provincial del Queso que se desarrolló ayer sábado en la comuna de Progreso, departamento Las Colonias, donde fue recibido por el presidente comunal Julio César Müller y acompañado por el senador Rubén Pirola.