Dujovne y Sandleris en el Foro de Davos

Los funcionarios tienen previsto reunirse con la jefa del FMI, Christine Lagarde.

FOTO ARCHIVO NA MINISTRO. Dujovne será el principal referente del Gobierno en Suiza.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, participarán esta semana del Foro Económico de Davos, en el marco del cual se reunirán con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.

El evento económico internacional se realizará entre el 22 y el 25 de enero próximos, y Dujovne espera dar señales de tranquilidad a los inversores tras anunciar el cumplimiento de las metas de déficit de todo el año fijadas en el acuerdo con el organismo multilateral de crédito.

Dujovne, junto al presidente del Banco Central, Guido Sandleris, se reunirán con Lagarde para analizar la evolución del acuerdo por el préstamo stand by, en lo que será la primera reunión del año entre los principales representantes del equipo económico del gobierno y la máxima autoridad del FMI.

El vocero del FMI, Gerry Rice, confirmó que la titular del FMI tiene agendado un encuentro con los funcionarios argentinos durante la realización de la cumbre en Suiza.

En febrero está prevista la llegada a la Argentina de una nueva misión técnica del FMI que analizará la marcha del programa acordado que decidirá si el directorio del Fondo liberará otros US$ 10.800 millones de préstamos, que irán al Tesoro.

El Foro Económico es el encuentro anual donde la máximas autoridades políticas y económicas del mundo se reúnen para discutir sobre la situación económica global.

La cumbre de este año tendrá notorias ausencias como la de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Francia, Emmanuel Macron; y la primera ministro de Inglaterra, Theresa May, entre otros dirigentes mundiales.

También asistirán tres jefes de gobierno del Grupo de los Siete países más industrializados: Shinzo Abe, primer ministro de Japón; Angela Merkel, canciller alemana, y Giuseppe Conte, primer ministro italiano.

El presidente Mauricio Macri no irá esta vez a Suiza porque partirá de gira por India y Vietnam.

Entre los principales líderes políticos que participarán de la reunión figuran el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro; Wang Qishan, vicepresidente de la República Popular China; Ivan Duque, presidente de Colombia; Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel; Faiez Al Serrag, primer ministro de Libia; Mark Rutte, primer ministro de los Países Bajos y Jacinda Ardem, primera ministra de Nueva Zelanda entre otros.



PRIMERA GRAN CITA

DE BOLSONARO

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, viajaba anoche a Davos para asistir al Foro Económico Mundial, su primera cita internacional como gobernante, en medio de una creciente polémica por manejos bancarios "sospechosos" de su hijo mayor Flávio, según nuevas revelaciones.

Bolsonaro tenía previsto volar a la ciudad suiza acompañado de los ministros de Economía, Paulo Guedes, de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, y de Justicia, el ex juez anticorrupción Sergio Moro, entre otras autoridades, indicó la estatal Agencia Brasil.

El discurso que dará este martes el mandatario de ultraderecha, promotor de una economía liberal para Brasil, es muy esperado en el foro de Davos, que reúne a 3.000 empresarios y líderes políticos. Ese día por la noche, el excapitán de 63 años, que el 1 de enero asumió el poder de la mayor economía de América Latina, cenará con sus homólogos de Colombia, Ecuador, Perú y Costa Rica.

Según la Agencia Brasil, Bolsonaro también podría participar en un panel sobre la crisis en Venezuela, frente a la cual ha prometido esta semana hacer "todo" lo posible para resolverla, y en otro denominado "El futuro de Brasil".

Bolsonaro se estrenará como presidente en un evento internacional en momentos que aumenta la presión en torno a su hijo Flávio, legislador de la Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro y senador electo que asumirá funciones el 1 de febrero.

Desde el viernes el canal Globo, con base en documentos del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), reveló que Flávio recibió depósitos bancarios "sospechosos" entre junio y julio de 2017 por 96.000 reales (USD 30.000 al tipo de cambio promedio de ese año) y pagó 1.016.839 reales (USD 317.762) de un título bancario de la Caixa Económica Federal.

Ese día, Flávio Bolsonaro negó en una entrevista en la cadena Record TV cualquier irregularidad, pero su padre no se ha pronunciado sobre el tema.

Según el texto del COAF, no fue posible detectar el origen de los depósitos, que fueron realizados en cinco días, y tampoco se pudo identificar al destinatario del título bancario ni la fecha en que se realizó la transacción.

Para empeorar la situación, este domingo el columnista del diario O Globo, Lauro Jardim, reveló que el exchofer de Flávio, Fabricio Queiroz, movilizó unos 7 millones de reales entre 2014 y 2017, después de que esta semana una investigación en su contra por movimientos financieros atípicos fuera suspendida provisoriamente por orden de la corte suprema de Brasil.

Un tema que desde su revelación a principios de diciembre por el diario O Estado de S. Paulo ha sembrado incógnitas alrededor de la familia del mandatario brasileño, quien durante su campaña prometió combatir la extendida corrupción en Brasil.