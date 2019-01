Duro cruce en las redes sociales entre Marcos Corach y Leo Viotti Locales 21 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO FACEBOOCK

Desde hace un tiempo a esta parte, la política se está reconfigurando. Es que las formas "tradicionales" de hacer política se han comenzado a cuestionar. Reuniones en el comité, actos multitudinarios ahora son cambiados por cuentas de Instagram y posteos interesantes. El impacto que generan en la actualidad estas acciones son mucho más potentes que las iniciales. No son mejores, son diferentes. Son actuales.

En ese marco, las redes sociales son un ámbito de arena política. Siempre lo son. A veces, con trolls, es decir, con gente que difunde información equivocada, que insulta a los contrarios, que deflecta la discusión hacia otros lados. No pasa solamente ahora: las sospechas sobre las cuentas falsas y sus denuncias anónimas en las redes aparecieron, en nuestra ciudad, hace no más de un lustro. Otras veces, son los propios protagonistas los que interactúan. La del viernes, una una de estas situaciones.

El Jefe de Gabinete del Municipio, Marcos Corach, usó su cuenta de Facebook y de Twitter para apuntar hacia Leonardo Viotti. El gran ganador de las elecciones del 2017 -y que todo hace suponer es precandidato a Intendente por el sector de José Corral en Cambiemos- publicó el pasado viernes un posteo en donde decía que "por pedido de vecinos de diferentes barrios, ayer presentamos una nota pidiendo al intendente por el desmalezamiento en distintos terrenos de la ciudad. También preocupa la proliferación de roedores en algunos sectores. Entendemos que hay una situación especial por las grandes lluvias sufridas, por eso pedimos mayores recursos para solucionar rápidamente estos problemas denunciados por vecinos". Allí también aparecían etiquetados María Alejandra Sagardoy (su compañera de bloque y Presidenta de la UCR local) y Germán Bottero (referente del radicalismo local, exconcejal por 4 períodos). Tuvo 26 "me gusta", 5 comentarios (en su mayoría, dando otros lugares en donde había que cortar el césped) y 6 compartidos.

Ese mismo día llegó la respuesta de Corach. Sin etiquetarlo, pero sí poniendo una captura de pantalla de esa publicación, el Jefe de Gabinete fue contundente: "Hacer política es brindar lo mejor de uno en beneficio del conjunto. No es cuestión de hacer de los temas públicos una liviana oportunidad de lucimiento. Por eso mismo le pedimos al concejal Viotti que no aproveche la actual repercusión que el brote de hantavirus genera en los ciudadanos solo para ganar visibilidad y posicionamiento. Llevemos tranquilidad a la población. El "problema del hantavirus" está ausente en nuestra región y estamos pendientes y activos ante la preocupación que genera. Seamos responsables y no confundamos el posicionamiento político con el carancheo mediático". Tuvo 36 reacciones, 6 comentarios y 2 veces fue compartido.

Ni lerdo ni perezoso, Viotti contraatacó en el mismo posteo: "Me llama la atención tu comentario, ya que los propios miembros del Gabinete están preocupados por el mismo tema que yo, cómo lo muestra la nota realizada en este medio. Además la nota presentada no es crítica, solo pretende dar a conocer un problema repetido en muchos lugares y denunciado por distintos vecinos. Te mando un abrazo y te invito a seguir construyendo desde el trabajo en conjunto". A su posteo, lo acompañó con la captura de pantalla de una publicación de un parte de prensa municipal, perteneciente a un medio digital.

Las redes sociales, un nuevo campo de batalla en la contienda electoral. Aquí también, en nuestro terruño. La campaña ha empezado.