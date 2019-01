Pacquiao volvió con victoria

El boxeador filipino Manny Pacquiao lució en la madrugada del domingo un gran nivel en su regreso a las arenas estadounidenses al vencer por decisión unánime a Adrien "The Problem" Broner para retener su título wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el MGM Grand Arena de Las Vegas. Las tarjetas favorecieron a Pacquiao 117-111, 116-112, 116- 112 para darle un triunfo que le permite mejorar su récord a 61-7-2 mientras que Adrien Broner ahora suma 33-4-1. La expectativa previa al combate surgía alrededor del nivel físico del famoso Pac Man, que no peleaba en Las Vegas desde noviembre de 2016 y que vio cómo Floyd Mayweather Jr. atestiguaba su victoria en primera fila. Los rumores de una segunda pelea entre ambos siguen en el aire, principalmente luego del triunfo de Manny este sábado. El terminar de pie fue el mayor mérito de "The Problem", que fiel a su estilo reclamó haber ganado la pelea y se sintió robado por los jueces.