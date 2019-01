Otras tres mujeres, asesinadas en el país

Una adolescente de 17 años fue asesinada ayer de un balazo en la cabeza cuando viajaba en una moto por el partido bonaerense de Berazategui y se investiga si la atacaron por un incidente de tránsito o se trató de un ajuste de cuentas contra el hombre que la acompañaba, informaron fuentes judiciales.

Según consignó La Capital de Rosario, el hecho ocurrió alrededor de las 6.00 de ayer, cuando la víctima, identificada como Camila Belén Salazar (17), regresaba de una fiesta de cumpleaños junto a tres amigos.

Fuentes judiciales informaron que la adolescente iba en una moto de acompañante de un hombre de 45 años, mientras que en otro rodado similar se desplazaban otro joven con una chica de 16.

Luego de una mala maniobra en la calle, al atravesar un paso a nivel, un auto se colocó a la par del rodado y desde el interior del mismo efectuaron disparos, uno de los cuales impactó en la cabeza de la joven Salazar.

Tras el ataque, los ocupantes del auto escaparon, mientras que la adolescente baleada fue trasladado al Hospital Evita Pueblo, donde los médicos constataron que presentaba pérdida de masa encefálica, falleciendo finalmente horas después.



EN CHACABUCO

Una peluquera de 59 años fue asesinada a puñaladas en su vivienda de la localidad bonaerense de Chacabuco y se investiga si se trató de un femicidio o un intento de robo, informaron ayer fuentes judiciales y policiales.

Por el crimen, la Policía demoró a un sospechoso que fue liberado por falta de pruebas, aunque sigue bajo investigación.

La víctima, identificada como Silvia Pereyra (59), intercambiaba mensajes por WhatsApp con su hija de 31 años hasta que alrededor de las 11.00 no respondió más. Ante esa situación, la hija se dirigió a la casa de su madre y una hora después la encontró tirada en el piso de la cocina, sobre manchas de sangre.

Al ver este escenario, la mujer llamó a la Policía, por lo que efectivos de la comisaría local se trasladaron hasta el lugar y se constató la muerte de la peluquera, tras lo cual, cerraron la calle con una cinta perimetral y convocaron a los peritos.

Respecto al móvil del crimen, los investigadores no descartan ninguna hipótesis, entre ellas la de un femicidio o un intento de abuso sexual, aunque en principio no había signos que indicaran esta última versión. Otra línea investigativa apunta a que la peluquera pudo haber sido víctima de un asalto con fines de robo.



EN MENDOZA

Otra mujer fue asesinada ayer a puñaladas en una vivienda del departamento mendocino de Las Heras y por el crimen detuvieron a su marido.

El hecho ocurrió esta madrugada cerca de la 1.00 en una casa ubicada en calle 3 de febrero al 800, en el departamento de Las Heras, cercano a la capital provincial.

Fuentes policiales informaron que el acusado, identificado como Luis Alberto Sosa (54), fue detenido en ruta 52 cuando intentaba huir en su camioneta Suzuki Grand Vitara.

El crimen ocurrió cuando la mujer, llamada Liliana Ramona Olguín (49), se encontraba en su casa con su pareja y el hombre le habría aplicado múltiples heridas de arma blanca y golpes en diferentes partes del cuerpo.

Según las fuentes, el cuerpo de la víctima fue encontrado en el interior de la vivienda por una vecina que vio huir a la pareja en una camioneta marca Suzuki Gran Vitara de color blanco.

Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) que arribó al lugar constató el deceso de la mujer. En tanto, el cónyuge fue detenido por personal de la División Homicidios en ruta 52 antes de llegar a la Fábrica Minetti.