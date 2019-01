El análisis de Llop luego de los primeros amistosos de verano

Atlético de Rafaela sigue adelante con su preparación de cara al reinicio de la B Nacional y ahora lo hace con amistosos. El pasado viernes enfrentó a Rampla Juniors de Uruguay, en dos partidos, con empate para los titulares (1-1) y victoria para los suplentes (2-1), mientras que ayer, por la mañana y en el Predio del Autódromo, le ganó 2-1 a Colón de San Justo con un equipo alternativo y algunos integrantes del plantel profesional (ver aparte).

“El análisis es bueno, en líneas generales el grupo estuvo bien, más allá de los resultados estuvimos bien, a pesar del terreno que estaba bastante exigente (pesado), y a pesar de ser el primer partido”, le manifestó a los medios Juan Manuel Llop, que luego agregó: “Vamos por buen camino”.

En relación al análisis, más profundo, del primer equipo (con mayoría de titulares), el “Chocho” contó: “Estuvimos bien, ordenados, utilizamos una estrategia y salió bien, el rival no nos hizo daño, después salimos bien, rápidos, directos pero nos faltó precisión, sobre todo en el primer tiempo, cuando tuvimos varias situaciones como para terminarlas de otra manera. Hay que seguir haciendo hincapié, la predisposición y la actitud para que todo salga bien te lleva a tener un grado de optimismo diferente”.

Paró un 4-4-2 y esa última línea fue totalmente nueva: Copetti, Masuero, Rodríguez y Roque Ramírez. Sobre el rendimiento demostrado el DT señaló: “Los vi bien, no recuerdo que el rival haya tenido una situación de gol, el gol fue de un tiro libre, hemos trabajado bien en esa zona, estamos viendo a todos. Todavía tenemos varios partidos más como para llegar mejor todavía y después decidir”.

Una de las falencias que mostró el equipo fue la imprecisión y sobre ello, Llop declaró: “En varios jugadores que no son comunes, varias pelotas que robamos en izquierda y teníamos para terminar muy bien por derecha y no lo pudimos hacer. En el ST el trajín, teníamos para liquidar el partido y le cedimos demasiado la pelota al rival, más allá que no nos hizo daño. Todo eso, tenemos que compaginar las dos cosas, mejor tenencia, uno siempre quiere lo mejor, en líneas generales hicimos un buen partido pero nos tenemos que quedar con que tenemos que dar más todavía”.

Los dos refuerzos que llegaron para la segunda rueda de la BN temporada 2018/2019 sumaron sus primeros minutos, y sobre ellos el entrenador remarcó: “Guzmán estuvo bien, incisivo, rápido para ir a presionar, tranquilo para manejar el balón, obviamente que con mucho tiempo sin jugar puede más, sobre todo en estos partidos a él en particular le van a venir muy bien”, mientras que sobre el uruguayo Rodríguez apuntó: “Muy ordenado, tranquilo, bien. Estuvo bien no le vi errores, la zaga estuvo bien, defensivamente”, y luego sumó: “Pero Copetti también estuvo firme, Roque Ramírez que no se el tiempo que no juega y también estuvo muy bien, y se está acomodando. Lo importante es que todos los chicos, el grupo en general está bien”.

En la agenda, Llop tiene como prioridad de trabajo para estas horas “conseguir más ritmo, más intensidad, buscar sostener la intensidad, tener la pelota, hacerla circular, hay que seguir insistiendo con eso y seguramente nos va a dar buenos resultados”, comentó y por último aclaró sobre los once escogidos para formar parte del equipo titular: “estoy viendo a otros chicos, no es un tema determinante los que juegan o no en estos momentos, a muchos los vi y evalué en los seis partidos que jugaron, pero ahora voy a seguir viendo y después vamos a decidir”.