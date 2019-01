"En el basquet hay códigos, no se sale a lastimar al rival"

Pablo Pérez, exjugador de Boca Juniors, denostó otros deportes, entre ellos el básquetbol, para resaltar las bondades del jugador de fútbol, y Paolo Quinteros "le aclaró los tantos".

De acuerdo al mediocampista Pablo Pérez, "solamente restan algunos detalles" para que se convierta en nuevo jugador de Independiente, y ante dicha probabilidad varios medios recordaron un cruce de declaraciones indirectas entre el ex-Boca y Ariel Holan, actual entrenador del "Rojo".

TIEMPO DE MEMORIA

Memora el sitio online BasquetPlus.com, que el equipo de Avellaneda necesitaba una mano del "Xeneize" ante Huracán para lograr la clasificación a la próxima Libertadores, la misma que Boca precisaba de Palmeiras para meterse en la próxima instancia del torneo más importante de América.

Así las cosas, el entrenador dijo "espero que Boca ponga todo frente a Huracán. La misma preocupación que tiene Boca por el partido de Palmeiras, es la que tengo yo con respecto de su partido con Huracán".

Esta declaración suspicaz no cayó bien en el plantel de "La Ribera", y Pablo Pérez salió al cruce expresando "lo que hizo Palmeiras -ganó su partido y le abrió la puerta a Boca- es para la gente que dice que el jugador de fútbol puede llegar a salir a perder. Nosotros demostramos contra Huracán. El que fue jugador de fútbol sabe que siempre salimos a ganar, nuestra sangre es así, capaz que en otros deportes no sientan eso. Capaz que en basquet, y hockey no sienten eso".

RESPUESTA PARA "ACLARAR LOS TANTOS"

Esta declaración, en la que Pablo Pérez se denostó al básquetbol y a otros deportes y que volvió a hacerse viral, llegó a Paolo Quinteros -referente del basquet argentino, de la Selección y de la Liga Nacional-, y el escolta de Regatas (medalla de bronce en los Juegos de Beijing 2008)- brindó su punto de vista en su cuenta de Instagram.

"Señor Pablo Pérez, primero le voy a decir que en el básquet no hay empate como en su deporte, siempre hay un equipo ganador. Segundo, en el basquet hay códigos, no se sale a lastimar al rival, es más pensante porque hay muchas estrategias, no agarramos la pelota y la tiramos para arriba, solemos dar muchos pases y, por sobre todo, no somos teatreros. Ah, y el aerosol mágico no lo tenemos porque sabemos jugar con dolor. Tener sangre no te convierte en un ganador, ¿usted que ganó últimamente? Porque ganador es aquel que gana títulos y más títulos. Y por último, ¿usted escuchó hablar de la Generación Dorada? Averigüe y después pregúntese si en el básquet no se sale a ganar".