Boca ante Aldosivi en un nuevo amistoso

MAR DEL PLATA, 20 (NA) - El Boca de Gustavo Alfaro buscará dejar atrás la floja imagen del inicio del 2019, y disputará hoy su segundo amistoso del año frente a Aldosivi de Mar del Plata, con la presentación de dos de sus nuevas figuras: Iván Marcone y el colombiano Josmar Campuzano. El partido comenzará a las 22.10 horas, en el estadio "José María Minella", con el arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de Fox Premium.

Para este partido Alfaro hará varios cambios con respecto al equipo que perdió 2-0 ante Unión entre semana, y solo tendrá "repetidos" a Sebastián Andrada, Carlos Izquierdoz y el paraguayo Junior Alonso. Después estará la novedad en el mediocampo de las presencias de Iván Marcone y Josmar Campuzano, que tienen apenas un par de puñados de entrenamientos con el equipo, mientras que en la delantera estarán Mauro Zárate y Ramón Abila.

Quienes no formarán parte del once inicial, dado que Alfaro quiere ver a otros jugadores, son Carlos Tevez, Sebastián Villa y Cristian Pavón. Por su parte, el "tiburón" repetirá el mismo equipo que hace una semana perdió 1-0 ante Unión, en el primer amistoso del año. Para esta ocasión el entrenador Gustavo Alvarez no contará con la reciente incorporación de Alan Ruiz, el mediocampista zurdo que el año pasado jugó en Colón de Santa Fe y cuyo pase pertenece al Sporting Lisboa de Portugal.

Estas son las probables formaciones:

Boca: Sebastián Andrada; Julio Buffarini, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Nahuel Molina, Iván Marcone, Josmar Campuzano, Mauro Zarate, Emanuel Reynoso y Ramón Abila. DT: Gustavo Alfaro.

Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Emanuel Iñiguez, Emiliano Amor, Leonel Galeano y Lucas Villalba; Federico Gino, Dardo Miloc y Juan Galeano; Franco Pérez, Cristian Chávez y Matías Pisano. DT: Gustavo Alvarez.