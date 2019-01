Se perderán ingresos por US$ 230 millones Locales 20 de enero de 2019 Redacción Por EN EL NORTE DE SANTA FE

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), los productores agropecuarios de los departamentos de 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Javier, en la provincia de Santa Fe, podrían perder 230,7 millones de dólares de ingresos brutos como consecuencia de las inundaciones.

Los cultivos analizados para la campaña 2018/19 fueron maíz, soja -de primera y de segunda-, girasol, algodón y sorgo. Desglosado por cultivos, la estimación de pérdidas de ingresos en maíz para el norte santafesino es de US$ 104,4 millones, US$ 52,3 millones en soja de primera, US$ 47,7 millones en soja de segunda, US$ 17,4 millones en girasol, 5,9 millones de dólares en algodón y 3 millones de dólares en sorgo.

Con respecto al maíz, el documento indica: "En la delegación Avellaneda (que comprende a los departamentos citados) la Secretaría de Agroindustria de la Nación estimaba que el área a sembrar con maíz podía alcanzar las 218.500 hectáreas. Al 10 de enero se encontraban sembradas apenas 68.000. Las 150.500 hectáreas que aún no se sembraron tendrían tiempo para hacerlo hasta los primeros días de febrero según el estado de los lotes. Nuestras estimaciones -conforme opiniones calificadas de ingenieros de la zona- es que el 70% de esa área no será sembrada con maíz, lo cual implicaría una pérdida de ingresos brutos para el sector productor de aproximadamente 87,7 millones de dólares".

Los profesionales de la entidad rosarina indicaron que, lamentablemente, este terrible evento meteorológico aparece en diciembre y enero de este año, complicando el período de siembra del maíz tardío.

Otro motivo por los cuales no se sembraría maíz en las próximas semanas es que se trata de un cultivo que demanda fuerte inversión y muchos productores después de este golpe climático se muestran reticentes a erogar los costos de implantación. Además hicieron hincapié en el lamentable estado actual de muchos de los lotes, luego de las lluvias e inundaciones.

Por otra parte, se perdería el 20% de las 68.000 ha sembradas en la zona hasta el 10 de enero de 2019. "A un rinde promedio de 58 qq/ha, esto generaría una pérdida de ingresos para el sector productor de 11,3 millones de dólares, indica el informe.

"El 80% de las 68.000 hectáreas sembradas con maíz en la zona hasta el 10 de enero de 2019 registrarían una pérdida promedio en el rinde de 7 qq/ha. Esto generaría otra pérdida de ingresos adicionales para el sector de 5,4 millones de dólares", explican.



SOJA Y GIRASOL

A su vez, según información de la Secretaría, la Delegación Avellaneda tenía un área de siembra prevista con soja de segunda en la campaña actual del orden de las 105.000 ha. El 50% de esa área se sembró entre el 13 de diciembre de 2018 y el 10 de enero de 2019. Se estima que por el evento meteorológico se habrían perdido cerca de 26.200 ha. Pero el área que soportaría el evento (las otras 26.200 ha) podrían llegar a tener un rinde menor de 18 qq/ha. Habrá que ver la evolución del clima en los próximos días para ver si se confirma estos supuestos.

Se estima que unas 39.000 hectáreas podrían incorporarse como resiembra o nueva área de siembra en las próximas semanas, lo cual permitiría moderar las pérdidas. Aun simulando este escenario favorable (de muy difícil concreción e imposible en ciertas zonas), según nuestros cálculos se perderían cerca de 200.000 tn de soja de segunda respecto de lo que se esperaba al inicio de la campaña, lo que implica una pérdida de ingresos para el productor de 47,7 millones de dólares.

El girasol en el norte santafesino tiene su ventana de siembra desde el mes de julio a setiembre de cada año. La cosecha se efectiviza entre mediados de diciembre y fines de enero.

"Estimamos que los 4 departamentos sembraron este año una superficie cercana a las 139.000 ha. Al 17 de enero, según opiniones calificadas, se habrían cosechado cerca de 63.000 ha. Unas 76.000 hectáreas estarían sufriendo actualmente este desastre climático. Estimamos una pérdida de rindes promedio de 5 quintales por hectárea. Si no hubiera sucedido este evento, la zona podría haber registrado una producción total de 234.000 toneladas de girasol a lo largo de toda la campaña. De acuerdo a nuestras estimaciones, el final de la campaña encontraría a esta área geográfica con 155.000 tn. Esa pérdida de 79.000 toneladas de girasol representa un total de U$S 17,4 millones (La Nación).