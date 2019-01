Hallaron en el Riachuelo el cuerpo de Carla Soggiu

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El cuerpo encontrado ayer en el Riachuelo es de Carla Soggiu, la mujer que estaba desaparecida desde el pasado martes, tras salir de su trabajo en el barrio porteño de Pompeya.

El cuerpo de la mujer de 28 años fue hallado este sábado por la mañana a la altura del barrio porteño de Barracas por personal de limpieza del Riachuelo que dio aviso a Prefectura Naval, según confirmaron fuentes policiales y familiares.

Trascendió que el cuerpo pudo ser identificado por un tatuaje, por la ropa y por un piercing que tenía Carla y habría sido el padre quien lo confirmó.

La principal hipótesis que manejaban por estas horas los investigadores es que la joven se perdió y se ahogó.

Si bien por el momento, no pueden determinar que se haya tratado de un homicidio, el fiscal esperará los resultados de la autopsia que se había empezado a realizar en la tarde de este sábado en la morgue porteña, mientras se aguardaba el reconocimiento por parte de familiares.



HALLAZGO

"Nosotros llegamos a las 6:40 y vimos el cuerpo. Apareció contra una barrera de contención que hay acá. Estaba muy hinchado. Nuestro encargado llamó a Prefectura", dijo un empleado del lugar al canal de noticias C5N.

Este viernes y tras un análisis exhaustivo de varias antenas de telecomunicaciones se había podido establecer que el lugar desde el cual Carla mantuvo el último contacto con el operador de la central de alarmas el 15 de enero pasado era en cercanías del Riachuelo.

El fiscal César Augusto Troncoso que está a cargo de la causa pidió realizar rastrillajes a las dos veras del Riachuelo.

Además, el fiscal cuenta en la causa con una declaración realizada por un testigo el que llevó a los investigadores a realizar el análisis de las dos cámaras de seguridad de vecinos de la calle Ochoa 40, donde se ve a Carla junto al testigo yendo a tomar el colectivo de la línea 32.



BOTON

ANTIPANICO

Soggiu estaba desaparecida desde el último martes y tenía un botón antipánico desde fines del año pasado después de haber denunciado a su ex pareja y padre de sus dos hijos por agresiones y violación, por lo que el hombre tiene una restricción de acercamiento.

La mujer, según había contado su padre, padecía hidrocefalia, pero desde que se había operada no había vuelto a tener problemas, y dijo que "jamás se perdió, sólo tenía mareos y perdía el equilibrio pero ese problema fue solucionado por la operación".

Por la tarde, familiares y vecinos de la zona iniciaron un corte de Puente Alsina, que une el barrio de Pompeya con el distrito bonaerense de Lanús, para pedir Justicia en torno a la muerte de la joven.