Buscan restablecer la transitabilidad Locales 20 de enero de 2019 Redacción Por En el lugar, cercano a la localidad de Colonia Teresa, trabajan la dirección provincial de Vialidad, Protección Civil y el Ejército nacional. "Estamos trabajando intensamente para restablecer lo antes posible la transitabilidad", aseguró Seghezzo.

Ver galería 1 / 2 - FOTO PROVINCIA SOCAVON./ Está cortada la ruta 1 por las intensas lluvias.

Luego de producirse un socavón en la calzada de la ruta provincial 1, a la altura de Colonia Teresa, la provincia de Santa Fe y el Ejército nacional trabajan en la instalación de un puente bailey de hierro que permita recomponer la transitabilidad. La estructura ya es trasladada desde la delegación Santo Tomé de esta fuerza federal para su instalación, lo que se produciría en 72 horas, de no mediar más complicaciones.

El administrador general de la dirección provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, estuvo este sábado en el lugar y destacó: "Estamos trabajando intensamente para restablecer lo antes posible la transitabilidad".

Desde el gobierno provincial confirmaron que este socavón se produjo por la combinación de las intensas lluvias y las canalizaciones clandestinas, que derivaron los excesos hídricos desde el río Saladillo Dulce hacia la ruta 1.

Al respecto, Seghezzo aseguró que "hay una destrucción del patrimonio público. No vamos a dudar en llevar este caso a la Justicia porque el resultado de estas maniobras ilegales nos afectan directamente a los santafesinos que transitamos por este corredor de la costa".

Desde Vialidad confirmaron que este viernes se trabajó intensamente para controlar la situación de los taludes, pero no pudo evitarse el socavón en el fondo de la loza. Actualmente se desempeña en el lugar, personal de la Dirección Provincial de Vialidad, la Secretaría de Protección Civil de Santa Fe, y la Dirección de Emergencias del Ejército Argentino para devolver la transitabilidad de este importante corredor costero.

"Estamos trabajando en conjunto. Agradezco la colaboración de Bomberos y autoridades de Colonia Teresa, que van a alojar a los soldados en la escuela", expresó Seghezzo.

Actualmente, los desvíos se realizan de sur a norte sobre ruta 1, en la intersección con la ruta 39 (altura San Javier), donde los conductores podrán tomar luego la ruta 11. Para quienes se dirijan en sentido contrario, deberán desviar en ruta 41 (altura La Lola).