Schumacher, confirmado en la escudería Ferrari

Ferrari sella su unión a un apellido que le dio muchos laureles al Cavallino durante varios años y que promete dar frutos en un futuro no tan lejano...Mick Schumacher, el hijo del siete veces Campeón de Formula 1 y actual Campeón de Formula 3 Europea, que este año competirá dentro de la Fórmula 2 con el equipo Prema, fue confirmado en el día de ayer como una de las nuevas incorporaciones a la academia de pilotos de Ferrari. "El rojo representa mucho para mi y mi familia". Comentó el joven piloto alemán.

La noticia fue anunciada por el Cavallino en un comunicado de prensa que indica que Mick se suma de esta manera a otros pilotos de la Formula 2 como Giuliano Alesi (Hijo del otro expiloto de Ferrari, el francés Jean Alesi) y Callum Ilott. También a otros de Fórmula 3 como Marcus Armstrong y Robert Shwartzman, al igual que Enzo Fittipaldi, quien participará en la FIA Formula Regional (Europa) y Gianluca Petecof compitiendo en la FIA Fórmula 4 (en Italia y Alemania). "Estoy muy contento de haber llegado a un acuerdo con Ferrari y el hecho de que mi futuro en las carreras de autos esté esté unido al color rojo. Este es otro paso en la dirección correcta y solo podré beneficiarme de la inmensa experiencia que existe. Seguramente haré todo lo posible para poder aprender todo lo que pueda ayudarme a lograr mi sueño: correr en la Fórmula 1. Es más que obvio que Ferrari tiene un lugar enorme en mi corazón desde que nací y en el de nuestra familia. También estoy feliz a nivel personal por esta oportunidad. Agradezco a mi familia, amigos y socios que me han apoyado y ayudado a llegar a este punto". Contó con visible emoción Schumi Jr. "Para aquellos que, como yo, lo vieron nacer, ciertamente tiene un significado emocional especial darle la bienvenida a Mick en Ferrari, pero lo elegimos por su talento y por las cualidades humanas y profesionales. que ya ha puesto en escena a pesar de su corta edad". Comentó Mattia Binotto, nueva directora del equipo de Scuderia Ferrari.



RICCIARDO, POR RENDIMIENTO

En lo que será su 9ª temporada en la Fórmula 1, Daniel Ricciardo estrenará equipo. El australiano afrontará el año de la mano de Renault, cuarta escudería que lo acoge en la Máxima, tras sus pasos por Hispania Racing Team (2011), Toro Rosso (2011-2013) y Red Bull (2014-2018). La llegada del piloto de 29 años a la escuadra francesa se dio tras una serie de conversaciones que mantuvo con varios equipos. Así lo aseguró el propio protagonista a la revista Racer: “Sabía que las opciones se habían reducido, que con Mercedes no iba a pasar nada y con Ferrari tampoco, así que estaba entre Red Bull, McLaren y Renault”, explicó. Con respecto a la posible renovación con la estructura liderada por Christian Horner, reconoció que las negociaciones fueron arduas: “La primera oferta que me hicieron se acercó a lo que quería, aunque firmar por dos años me tenía preocupado, porque si el motor Honda no funcionaba este año el 2020 sería frustrante”, reconoció, mostrando así cierta prudencia sobre el nuevo vínculo entre la escudería de Milton Keynes y el proveedor de motores japonés. “Luego hablamos de firmar por un año, y si el motor funcionaba, ampliaríamos el vínculo. Sin embargo, después eso me pareció arriesgado, porque si todo salía mal no quería volver a estar al final de la temporada en la situación que estaba en ese momento”, agregó, para así echar por tierra sus opciones de quedarse en Red Bull. Sobre sus charlas con McLaren, afirmó que “tuvimos un par de reuniones, y como personal me gustaron mucho, me dieron buenas vibras”. Sin embargo, “me admitieron que todavía no están en posición de ser competitivos y que era algo optimista de mi parte ir en ese momento, por lo que preferí descartar esa opción”. Con Renault todo fue más sencillo: “Hablamos un poco, y en un momento pensé: ‘Es un equipo de fábrica, que viene progresando. Mi vínculo sería por dos años y es un acuerdo sólido’. Sentí que iba a encajar bien allí y que todo puede funcionar de la mejor manera”, concluyó.