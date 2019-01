Con un nuevo debut de Antonio Mohamed en el banco de Huracán, el "globo" visitará a San Lorenzo en el "Clásico de barrio más grande del mundo", cuando hoy se enfrenten en el postergado de la fecha 13 de la Superliga. El partido comenzará a las 18 horas en el estadio "Pedro Bidegain", con el arbitraje de Darío Herrera y televisación de Fox Premium. El cotejo había sido postergado el pasado mes de noviembre, cuando por la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, que debía disputarse en el estadio "Monumental", la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires decidió postergar el clásico entre San Lorenzo y Huracán. En un mercado de pases en el que estuvo movedizo, el San Lorenzo de Jorge Almirón presentará caras nuevas ante Huracán, la primera será la del arquero Fernando Monetti y del colombiano Raúl Loaiza. En las gateras Almirón tiene a Gino Peruzzi (ex Boca) y Héctor Fértoli (ex Newell s), como así también a Gonzalo Castellani y el colombiano Gustavo Torres.

El cuarto regreso del "Turco" Mohamed a Huracán tiene como condimento especial el debut ante San Lorenzo, pero además el "globo" sabe que ganando el partido se acercará aún más al puntero Racing. Huracán protagonizó la "novela del verano" con las salidas de su -ahora- ex entrenador Gustavo Alfaro, pero también con la ida del arquero Marcos Díaz, ambos a Boca. Mohamed sufrió la pérdida de su madre el viernes, por lo que Huracán no hizo fútbol. Estas son las probables formaciones del encuentro:

San Lorenzo: Fernando Monetti; Andrés Herrera, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi y Gabriel Rojas; Fernando Belluschi, Raúl Loaiza y Rubén Botta; Pablo Mouche, Nicolás Blandi y Nicolás Reniero. DT: Jorge Almirón.

Huracán: Antony Silva; Cristian Chimino, Saúl Salcedo, Federico Mancinelli y Carlos Araujo; Carlos Auzqui, Israel Damonte, Iván Rossi y Andrés Roa o Patricio Toranzo; Lucas Gamba, Lucas Barrios. DT: Antonio Mohamed.