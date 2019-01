Reflexión en el septuagésimo cuarto aniversario de su desaparición

De vuelta en el comienzo del milenio, que co-fundador de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, junto con mi querido amigo, el fallecido congresista y sobreviviente del Holocausto, Tom Lantos.

Nací antes del estallido del Holocausto, pero a diferencia de mis hermanos judíos europeos, crecí en los preciosos paisajes de la Argentina, lejos de la amenaza nazi. Sin embargo, siempre me identificaba con los millones de víctimas y estaba fascinado por el valor de los equipos de rescate.

Así es como me encontré con la historia impresionante de Raoul Wallenberg, un joven sueco, descendiente de una de las familias más influyentes de Suecia, que no tienen ninguna experiencia diplomática, en menos de seis meses, llevada a-uno de los más increíbles historias de rescate conocido por la humanidad.

Como emisario formal de su país, con el respaldo de la Junta de Refugiados de Guerra (WRB) establecida por el presidente Franklin D. Roosevelt, Wallenberg llegó a Budapest el 9 de julio de 1944, e inmediatamente se sumergió en una búsqueda incansable para salvar el resto de la comunidad judía. Antes de su llegada, los alemanes y sus cómplices húngaros habían deportado a más de 400.000 Judíos, la mayoría de ellos a Auschwitz. El plan de la Junta de Refugiados de Guerra era salvar a los 200.000 Judíos húngaros restantes. Con la ayuda de la neutral Suecia, la WRB recogió en marcha Wallenberg para esta misión.

A su llegada, comenzó a distribuir certificados de “pasaporte de aspecto” de protección conocido como Schutzpasses, que no tenía validez legal, pero causó una fuerte impresión en los alemanes. Creó hospitales improvisados, guarderías, comedores y unos 30 “casas de seguridad” que eran parte de la “Ghetto Internacional” en Budapest, un sitio reservado para los Judíos en posesión de títulos de protección de los países neutrales. En más de una ocasión, él personalmente se desprendió Judíos que fueron detenidos para ser deportados, alegando que estaban bajo la protección de Suecia, arriesgando su propia vida en su enfrentamiento con los guardias nazis.

En sus esfuerzos para salvar vidas, no escatimó medios, incluidas las amenazas, halagos y sobornos.

Gracias a su ingenio y coraje, Wallenberg se cree que ha salvado la vida de decenas de Judíos.

El 17 de enero de 1945, menos de siete meses a partir de su llegada, y cuando se hizo evidente que la guerra estaba llegando a su fin, fue a ver a Mariscal Rodion Malinovsky, comandante de las fuerzas soviéticas, para coordinar los esfuerzos de ayuda para los refugiados judíos .

En lugar de realizar una reunión, él y su chofer, Vilmos Langfelder, fueron detenidos por los soviéticos y enviado a Moscú para ser interrogado.

Desde entonces, el destino y el paradero de Wallenberg y Langfelder tanto siguen siendo un misterio.

Los historiadores y comisiones de investigación han especulado sobre los motivos de la detención y desaparición de Wallenberg, pero la verdad más probable es que se encuentra en algún lugar de los archivos de la KGB.

El 15 de junio de 2006, el entonces Ministro Consejero de la Embajada de Rusia en Washington, DC, Alexander Darchiev, un diplomático experimentado y respetado, escribió una carta a nuestra fundación, indicando, “La responsabilidad de la muerte de Wallenberg recae los líderes de la URSS en ese momento y en J. Stalin personalmente. Ninguna otra autoridad podría hacer frente a un diplomático sueco, representante de un estado neutral, un miembro de la 'familia Wallenberg,' bien conocida tanto en el extranjero y para el gobierno soviético “.

Los comentarios de Darchiev hacen mucho sentido; con base en ellos, se debe asumir que un asesinato de alto perfil hubiera sido cuidadosamente documentado. Esperamos que las autoridades rusas en algún momento permitir el acceso sin restricciones a los archivos, lo que probablemente arrojar luz en esta tragedia humana.

Mientras tanto, la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, bajo la presidencia de Eduardo Eurnekian, continúa sus esfuerzos para mantener vivo el legado de Raoul.

Nuestro programa insignia, Casas de la Vida, muy inspirado en casas de seguridad de Wallenberg, es un ejemplo. Hasta la fecha, se han identificado más de 500 Casas de la Vida en Italia, Francia, Bélgica, Polonia, Hungría, Grecia, los Países Bajos, Dinamarca y Albania, que dio refugio a las víctimas de la persecución nazi, principalmente a los niños dejados por sus padres antes ser deportados a los campos de concentración.

El país de Albania y su gente, por ejemplo, será muy pronto proclamado como una casa de la vida en una ceremonia en Tirana. Este pequeño país del sureste de Europa fue el único que sufrió la ocupación nazi sin embargo, de composición con más Judíos que el que tenía antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Un esfuerzo colectivo de la población albanesa facilita el ahorro de la pequeña comunidad local y muchos otros Judíos que habían huido a Albania desde los países vecinos.

Las Cámaras programa de la vida de Wallenberg demuestra que no estaba solo en su heroísmo, pero su detención y desaparición trágica nos obligan a proseguir nuestros esfuerzos para traerlo de vuelta a casa, al lado de sus seres queridos.



El autor es el creador de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, una organización benéfica de Nueva York dedicada a preservar y difundir todo el legado de Wallenberg y todos los equipos de rescate de las víctimas del Holocausto.