Se canceló el amistoso contra los checos Deportes 20 de enero de 2019 Redacción Por PREFIRIERON JUGAR CON BRASIL

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó en las últimas horas la cancelación del partido que la Selección argentina iba a disputar con República Checa el próximo 26 de marzo en Alemania, por lo que ahora deberá ahora buscar un nuevo rival. Mediante una carta, la Federación Checa desistió de disputar el amistoso, programado para el 26 de marzo en Dresden, Alemania, en el marco de la segunda fecha FIFA dispuesta para ese mes.

La Federación Checa indicó que prefiere disputar un encuentro en su país y eligió a otro rival, el cual se confirmó que será Brasil, en esa misma fecha. La Selección que conduce Lionel Scaloni enfrentará el 22 de marzo a Venezuela, en Madrid, y el segundo cotejo era ante los checos, pero ante la negativa, ahora la AFA deberá encontrar rival. En un tuit oficial, la AFA indicó que la Selección argentina "no jugará ante República Checa en la segunda fecha FIFA de marzo. En las próximas 48 horas, se confirmará el nuevo rival".



RESPALDO DE TAPIA

Mientras se espera por una nueva convocatoria para los amistosos que tendrá la Selección Argentina previo al inicio de la Copa América, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, habló sobre distintas cuestiones que tienen que ver con el conjunto nacional. Sobre el pasado ciclo de Jorge Sampaoli, Tapia aseguró que el ex DT de la Selección "quizás no tuvo el tiempo necesario ni pudo afianzar el sistema, pero igual uno tiene que tenerlo para disputar un Mundial"." Si vos hoy jugás de una manera, y pasado de otra, por más que tengas a Messi es muy difícil, porque el jugador pierde confianza", remarcó. "Si yo no estaba, la reunión entre Sampaoli y los jugadores podría haber sido más escandalosa. Creo que tuvo que darse antes del Mundial, no durante", aseguró Tapia, sobre el alejamiento que tuvieron los hombres de la Selección con el entrenador durante la pasada cita mundialista. En el programa Estudio Fútbol, de TyC Sports, el presidente de la AFA comentó que la albiceleste fue a Rusia "sin identidad de juego". "Podríamos haber pasado con Francia, si, pero, ¿y el partido siguiente? Hay que ser autocríticos. No tuvimos la solidez para decir: 'Estamos para salir campeones'", explicó. Sobre la Copa América de este año, Tapia dijo que "el objetivo no es salir campeón, sino consolidar este proyecto". Y comentó: "¿Qué nos daba a nosotros traer un DT para la Copa América? Porque si no sale campeón, sería un fracaso más. Nosotros queremos consolidar un proyecto, que tiene un Secretario General de Selecciones, para que en Qatar 2022 seamos protagonistas". También, aseguró que "si se suma Messi será mejor, porque llega a un equipo consolidado". "Creo que si el técnico lo convoca él va a jugar. Hablé con él antes del clásico en Madrid, lo veo muy bien", confesó. Además, volvió a respaldar el trabajo de Lionel Scaloni: "Yo he visto técnicos que no se animan a hablar en el campo de juego. Pero Scaloni es alguien que se sienta en el medio de un grupo y les habla por más de 20 minutos, y ninguno baja la cabeza o hace muecas. Eso es volver a tener identidad en la Selección. Hoy estamos en una situación que hace 3 meses no la teníamos". Si bien aseguró que Gallardo "es el mejor técnico del fútbol argentino", destacó que "cualquiera se tendría que morir por dirigir a la Selección". Y dio como ejemplo a Jorge Sampaoli: "El resignó su parte económica, porque en Sevilla ganaba mucho más. El que tiene voluntad la demuestra". Y lo comparó con las negativas del DT de River: "Por ahí la declaración de Gallardo fue un mensaje, si vos manifestás tres veces lo que manifestó él, ¿para que te voy a ir a buscar?". Por otro lado, Tapia habló sobre la designación de César Luis Menotti como Secretario General de Selecciones Nacionales: "Nos va a ayudar muchísimo. Está con muchísimas ganas. Él va a ser el que me comunique qué está bien o mal". Además, confirmó que el viernes 25 de enero se reunirá con Menotti y el cuerpo técnico de la Selección, para luego realizar la presentación oficial, "y ahí él va a explicar todo lo que va a hacer".