“Como dirigente se tienen que tomar decisiones a futuro” Deportes 20 de enero de 2019 Por Darío Gutierrez Fabián Morel, presidente de Almagro, explicó las razones de poner fin a la práctica de bochas en el Club. Además, se culminó con el cerramiento del segundo gimnasio cubierto de la institución que permitirá ampliar actividades y disciplinas.

FOTO LA OPINION INFRAESTRUCTURA./ Las canchas de bochas que serán tapadas para ampliar el salón principal. TERMINADO./ Se completó el cerramiento del segundo gimnasio.

El pasado lunes, en Asamblea, el Club Almagro decidió que no continuará una de las disciplinas más antiguas de la institución: las bochas. Teniendo en cuenta la tradición de la misma en el club, la determinación no fue para nada cómoda. El proyecto de crecimiento, sostenido en los últimos años, de la entidad de calle Garibaldi va en una dirección donde el contexto del deporte que resultó afectado no encajaba. Y lo sucedido en otros clubes que tenían la disciplina y resolvieron también dejar de practicarla, en cierto modo lo avala.

Para conocer detalles de una resolución que, como es lógico, deparó un debate en lo previo y posterior a lo resuelto, dialogamos con el presidente de la entidad, Fabián Morel.

“Estas Asambleas son complicadas pero uno como dirigente tiene que tomar decisiones a futuro. En el camino quedan amigos y dirigentes de toda la vida, que es difícil. Hubo buena presencia de todas las disciplinas y el último tema que se tocó fue la ampliación del club a través del tapado de las canchas de bochas”, expresó a modo de introducción.

Desde alrededor de dos semanas anteriores, la Comisión Directiva había puesto al tanto a los referentes de la disciplina que se iba a tratar este tema, aunque no se presentaron alternativas de parte de quienes fueron los directamente afectados para aunar criterios en pos de una solución. Explicó que “se votó en Asamblea, se van a tapar las canchas y van a funcionar en ese lugar más voley y patín. La idea es llevar de casi 300 deportistas que tenemos ahora, a prácticamente duplicar la cantidad en los horarios pico, que son de 18 a 22 horas”, explicó el dirigente.

Con esta modificación el salón se va a extender ahora de manera significativa. “Quedarían cerca de 40 metros por 25, y una cancha de voley con mayor altura. Porque en el sector de las bochas la altura del techo es mayor, que es el problema que siempre había porque eran 7 metros justos donde se jugaba ahora. Además, también serviría para el patín y con el cerramiento del gimnasio del patio quedarían seis lugares para practicar deporte en forma simultánea”.



FACTOR ECONOMICO

Los clubes -específicamente los de barrio- que no pueden generar actividades para captar socios, ven notoriamente dificultada la función social que desarrollan. En el caso de las bochas, el aporte societario para el club venía siendo escaso, explicó Morel, aún pese al funcionamiento de la Escuelita de la ARRB en las instalaciones.

“Los socios en Asamblea mayores de bochas que podían votar eran 5 en ese momento, y después están los chicos, pero sin presencia en la Asamblea. Otros años eran 40”. Y sumó el hecho que es una decisión que otros clubes de la ciudad vienen tomando en los últimos años: “lamentablemente, de bochas, es la sexta cancha que se cierra en Rafaela, de clubes que poseen otras disciplinas. Creo que quedan 9 de Julio, Ben Hur y Peñarol, en ese sentido” (luego están otros específicos de bochas, como Juventud y Villa Rosa).



ESPACIOS CUBIERTOS, LA PRIORIDAD

Posteriormente, Morel destacó que “hoy en día por lo climático se hace mucho deporte bajo techo y hay que priorizar la cantidad de chicos. Porque el club funciona con socios, es una decisión muy compleja, de mucho pensar y no muy agradable. Pero nosotros venimos con un crecimiento que debemos apuntarlo con infraestructura, con patín quedaban chicos en lista de espera porque no daba la capacidad, porque llega un momento que se amontonan mucho, sobre todo los que recién empiezan. Y con la competencia también lleva más tiempo”.

Del mismo modo, valoró que “también el voley ha tenido un buen 2018 en resultados, eso lleva a traer más deportistas y queremos recibirlos bien en instalaciones”.



TERMINACION DEL SEGUNDO GIMNASIO

El cerramiento del segundo gimnasio (ubicado donde era el patio) ya es una realidad. “Acá tenemos que agradecer mucho a la Comisión Asesora que hizo en los últimos días del año un aporte a todos los clubes de 50.000 pesos y con eso pudimos terminar de cerrar la parte norte, que era lo que nos estaba frenando. Estamos terminando, puliendo y pintando, así que en tiempo de competencia quedarían cuatro canchas de voley o tres pistas de patín, o también se podría agregar un deporte masivo”, describió el presidente.

Por otra parte, en el predio de barrio Villa Podio continúa funcionando la Escuelita de Fútbol Infantil que recomenzó a fines de 2018. Seguirá a cargo de Juan Sabia (se acomodarán los horarios más allá de su vínculo como DT de inferiores en Atlético de Rafaela), mientras que allí también desarrolla actividades una Escuelita barrial municipal de hockey.