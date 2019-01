Ben Hur perdió frente a Sportivo Belgrano

Al cabo de 60 minutos de fútbol, divididos en dos períodos de 30, Ben Hur cayó el sábado por la mañana en San Francisco ante los alternativos de Sportivo Belgrano por 2 a 1. El gol del equipo rafaelino fue convertido por Pablo Pavetti en la primera mitad, mientras que en la parte complementaria el local, que disputa el Federal A (hoy recibe a Racing de Córdoba por la Copa Argentina) lo dio vuelta con conquistas de Mauro Dalla Costa, de penal, y Manuel Bustos (ex Libertad y Atlético Rafaela). Cabe mencionar que cuando BH estaba al frente en el marcador, el arquero local suplente Mauro Priotti le contuvo un penal a Gabriel Giacopetti.

A priori, este fue el último encuentro amistoso de la pretemporada, con lo cual hubo dos victorias (de local ante 9 de Julio de Morteros y Tiro de Morteros, por 3 a 0 y 2 a 0 respectivamente), y dos derrotas (ante 9 de Julio en Morteros, 3 a 2, y la mencionada 2 a 1 con Sp. Belgrano).

El elenco de Trullet mostró buenos pasajes en la primera mitad. En base a la presión alta supo complicar a Sportivo y en una jugada en la que Martina debió salir a cortar lejos, su despeje quedó corto y Pavetti por arriba y desde lejos marcó la apertura del marcador con el arco vacío.

El ingreso de Bustos por Nievas Escobar complicó al Lobo en la parte complementaria, aunque BH pudo haber ampliado de no ser porque Priotti con el pie tapó el penal de Giacopetti. Luego un infracción a Dalla Costa en el área que cambió por gol, y un remate de Bustos que se desvió dieron vuelta el resultado.

Ben Hur formó con Rodrigo Manera; Francisco Baranosky, Luis Ybáñez y Luciano Kummer; Gustavo Mathier, Leandro Sola, Santiago Paz y Martín Alemandi; Pablo Pavetti; Nahuel Vera y Gabriel Giacopetti. Luego ingresaron Matías Astrada (por Manera), Francisco Escalada (por Mathier), Nicolás Besaccia (por Mathier), Joaquín Castellano (por Paz) e Ignacio Ynfante (por Vera).

Por su parte, Sp. Belgrano, dirigido por Cristian Domizzi, formó con Emiliano Martina; Rodrigo Forchino, Tomás Rossi, Gabriel Tomassini y Braian Camisassa; Mauricio Bringas, Miguel Nievas Escobar y Brian Velez; Aubán; Mauro Dalla Costa y Facundo Scocco. Para el segundo tiempo ingresaron Mauro Priotti (por Martina), Matías Barbero (Por Camisassa) y Manuel Bustos (por Nievas Escobar).

La BH tiene previsto retornar el lunes a los entrenamientos, para enfocar la semana del debut en el Regional Amateur ante 9 de Julio en el Germán Soltermam. En la semana habrá que seguir la recuperación de las respectivas lesiones de Germán Guibert (se cree que no habrá inconvenientes en que pueda jugar), Ezequiel Saavedra y Leonardo Ochoa.