La UIA renovó sus críticas al Gobierno

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) cuestionaron ayer al Gobierno por no poner en marcha políticas que impulsen al sector y pronosticaron que la economía caerá en 2019 porque "nadie se recupera en un cementerio de empresas".

El vocal de la central fabril José Urtubey consideró que la crítica situación por la que atraviesa el sector productivo está dada por "la falta de política industrial del Gobierno, la presión tributaria, las altas tasas de financiamiento y por haber destruido el mercado interno".

En declaraciones radiales, indicó: "Estamos hoy seis puntos por abajo de 2015. Y 2019 no va a ser mejor, la economía va a caer y la industria también".

De acuerdo con el último informe de actividad industrial difundido por la UIA, la industria cayó 9,4% en noviembre como consecuencia del mal desempeño del sector textil, los minerales no metálicos y el automotriz.

Ese mes de 2018 fue hasta ahora el peor del año, al desplazar a junio, que había registrado un descenso del 8,4%.

Entre enero y noviembre de año pasado, la industria cayó 2,7%, mientras que la baja fue del 3,4% respecto del mes anterior, en la medición desestacionalizada.

El diputado nacional por el Frente Renovador e integrante de la Junta Directiva de la UIA, José de Mendiguren, sostuvo que está "preocupado por los números de la industria". Además, aclaró: "No estoy sorprendido. Siento que vamos en el Titanic y el Gobierno cree que se va a hundir el ´iceberg´".

"Nadie se recupera en un cementerio de empresas, están pinchando los salvavidas", alertó el legislador en declaraciones radiales, para quien resulta necesario "hacer un giro de 180 grados en la política económica".

"Este modelo económico es como el de José Martínez de Hoz y el de Domingo Cavallo. Es un modelo que nos devolvió al siglo XIX", enfatizó.

Señaló también que el Gobierno "venía a garantizar el negocio al capital y fue récord la fuga de capitales", mientras apuntó: "Hoy la Argentina es un país que exporta ahorro e importa deuda". "Este modelo económico no piensa en el desarrollo nacional", insistió De Mendiguren.