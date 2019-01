Ex Almacenes Ripamonti: un proceso participativo que desafió a generar ideas

Mucho se dijo y se dice sobre el destino que debería tener parte de las instalaciones de los ex Grandes Almacenes Ripamonti. Con el fin de generar un espacio en el que se canalizaran ideas sobre qué hacer el predio, a principios de noviembre, y mientras la Ley de Expropiación de la edificación emblemática comenzaba a tomar forma, la Municipalidad de Rafaela le dio marco a esa discusión organizando un gran debate llamado “Ripamonti, un nuevo comienzo”.

Una experiencia que representó la continuidad de otras que se produjeron con otros espacios emblemáticos de la ciudad y en donde el Estado local notó particular interés cada vez que se convocaba a distintos sectores de la sociedad a participar. El ciudadano rafaelino gusta de participar en estos foros e, incluso, exige que se los convoque al momento de las discusiones.

Fue así que, bajo el lema “Ripamonti, un nuevo comienzo”, el Gobierno Municipal programó tres jornadas en donde participaron, estudiantes, adultos mayores, miembros de instituciones y público en general. Las dos primeras jornadas del Proceso Participativo se desarrollaron en las instalaciones del Museo Histórico Municipal y la tercera en el Centro Cultural del Viejo Mercado.

Para el caso de los dos primeros foros, el escenario del Museo Histórico se compuso con una muestra, montada por el propio museo, con objetos de los Viejos Almacenes Ripamonti.

El tercer foro se desarrolló en el Viejo Mercado Mercado debido a que, teniendo en cuenta que fue una jornada abierta a toda la ciudadanía, fue la de mayor concurrencia. Además, el recinto no fue una elección azarosa ya que tiene una real importancia simbólica porque se trata de un espacio cuyo destino se decidió en torno a un Proceso de Participación Ciudadana.



PROCESO

La subsecretaria de Gestión y Participación de la Municipalidad de Rafaela, Julia Davicino, expresó que “durante el 2018, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano que está a cargo de Carlos Maina, nos propusimos trabajar en un proceso participativo cuyo objetivo fue definir un programa de usos y actividades sobre los Grandes Almacenes Ripamonti”.

La funcionaria señaló que “desde la Subsecretaría de Gestión y Participación pusimos en valor la importancia de la trayectoria en la planificación participativa sobre los espacios urbanos que tiene la ciudad y su gente”. “Desde ese punto de partida, teniendo en cuenta lo que significó el Plan Estratégico de Rafaela, la discusión de ideas sobre la Vieja Terminal, las instancias de Presupuesto Ciudadano de escala barrial y, sobre todo, del Presupuesto Urbano de los espacios públicos fue que nos pusimos a trabajar en el diseño de un proceso que tuviera que ver con los Grandes Almacenes Ripamonti”, subrayó.

“Pensamos el proceso junto a la arquitecta Luciana Tessio, quien es especialista en patrimonio, y nos pareció importante poner en valor la historia de ese gran complejo comercial en la ciudad pero que comenzó en tiempos de la colonia en el siglo 19. Ese proceso comenzó con la habilitación de una muestra en el Museo Histórico y, en ese marco, el historiador Daniel Imfeld brindó una charla sobre los Grandes Almacenes en la ciudad recopilando los hitos fundamentales en torno a la figura de Ripamonti”; dijo Julia Davicino.

La funcionaria agregó que “sumado a lo anterior, Luciana Tessio venía trabajando con estudiantes de 5° año de la carrera de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe - Sede Rafaela en un proceso de investigación que tenía como objetivo reconstruir una maqueta que permitiera visualizar cómo eran los Almacenes en su época de esplendor. Fue un gran trabajo de los alumnos quienes se comprometieron muchísimo con la tarea, que contó con el apoyo del profesor Imfeld. Esa maqueta fue expuesta en el Museo Histórico y nos ayudó a representar la importancia simbólica del edificio en el entorno de la ciudad”.



ESTUDIANTES

La subsecretaria de Gestión y Participación explicó que “en segunda instancia se trabajó en tres jornadas participativas. La primera fue con estudiantes universitarios. Les propusimos a las casas de estudios de la ciudad que sumen y fue así que estudiantes de Arquitectura, Historia, Geografía, Ingeniería, Dirección de Negocios participaron de este programa de discusión sobre los Almacenes”.

Davicino indicó que “las jornadas empezaban con la proyección de un vídeo que mostraba una reconstrucción histórica de los Almacenes y un repaso por todo el proceso por el que pasó la expropiación incluyendo un relevamiento de la estructura edilicia en la actualidad. Luego, sabiendo que todos compartían el mismo nivel de información, se dispusieron mesas de debate orientadas por un equipo de facilitadores integrado por arquitectos y personal de Desarrollo Urbano del municipio que eran los encargados de guiar el debate”.

“Fue una experiencia muy gratificante. Es importante tener en cuenta la gran cantidad de jóvenes que se están formando en nuestra ciudad y que, desde allí, pudieran aportar sus visiones. Era el rasgo distintivo que se buscaba en esa jornada”; mencionó con satisfacción la funcionaria municipal.



ADULTOS MAYORES

Asimismo, Davicino dijo que “de la segunda jornada participaron integrantes de la tercera edad porque entendimos que era el sector que, en muchos casos, pudo transitar por los Almacenes y que nos podrían ayudar en la reconstrucción de la importancia histórica que tuvo el lugar en nuestra ciudad. En este caso aportamos recursos para que trabajen en cada mesa de debate; había planos del lugar, fotografías y los arquitectos iban guiando en cada propuesta que aparecía”.



JORNADA ABIERTA

La subsecretaria del área de Gestión y Participación continuó relatando que “la tercera jornada fue abierta para toda la ciudadanía e instituciones que quisieran participar. Allí comenzamos con una conferencia del arquitecto Carlos Müller, especialista en patrimonio histórico, cuyo objetivo fue poder conocer experiencias similares de reconstrucciones de edificios históricos en otros lugares del mundo. La idea fue abrir un poco la cabeza y conocer otras propuestas que nos sirvieran para proyectar en el programa teniendo en cuenta las particularidades locales”.

“Luego de la exposición del arquitecto, se expusieron las ideas que fueron, muchas de ellas, coincidentes con las que se dieron en los dos primeros encuentros y algunas nuevas relacionadas a la presencia de grupos e instituciones específicos”; señaló Davicino.



IDEAS

Con respecto al objetivo del proceso, la funcionaria declaró que “lo que buscamos con el Proceso Participativo Ripamonti, un nuevo comienzo fue que exista la posibilidad de opinar sobre un espacio que entendemos que tiene un valor histórico y simbólico para todos los rafaelinos”.

A la vez, destacó que “simultáneamente al desarrollo de los foros, avanzaba el proceso de expropiación. De hecho, al finalizar las jornadas de participación tuvimos la noticia sobre la salida de la Ley de Expropiación que actualmente se encuentra en procesos legislativos”.

“Las ideas que aparecieron con más fuerza en todas las instancias participativas son que los Almacenes vuelvan a ser lo que eran rescatando el espíritu emprendedor de Ripamonti, que existan espacios gastronómicos, comerciales, de paseos, la posibilidad de que haya patios internos, la vinculación con la plaza, una idea de espacio polivalente, recrear la idea de ramos generales que había hecho Ripamonti en su momento, la vinculación con la región, la posibilidad de convivencia con otras inversiones (edificios privados o de uso comercial”; concluyó la Subsecretaria.