Empresa rafaelina LCI ganó premio nacional

El premio “Tango Software - Mejor Servicio 2018”, que la empresa Axoft Argentina SA, entrega todos los años entre sus partner comerciales de todo el país para destacar la calidad de servicios que las firmas locales brindan a sus clientes en cuanto a soporte técnico y asesoramiento de las soluciones TANGO Software, esta vez se vino a Rafaela. Es que la empresa de esta ciudad, LCI Soluciones IT, dedicada a los servicios informáticos, se hizo acreedora por primera vez de este premio durante un encuentro realizado en la Ciudad de Buenos Aires en diciembre pasado, compitiendo con más de 150 distribuidores de todo el país.

Cristian Cinalli, titular de LIC, expresó que “para nosotros este premio es muy importante ya que hace 20 años que venimos trabajando con TANGO y al mismo tiempo competimos con distribuidores de Rosario, Córdoba, Buenos Aires, mucho más grande que nosotros y con mayor volumen de operaciones. Para nosotros fue una linda sorpresa haber sido elegidos como mejor empresa en calidad de servicios ya que es básicamente lo que ofrecemos. En LCI no solamente vendemos licencias de software sino que nuestro principal producto es la asistencia para la puesta en marcha, capacitación, mesa de ayuda y asesoramiento constante al cliente.”

TANGO, es un software ERP, con más de 30 años de permanencia en el mercado nacional. Más del 50% de las pymes argentinas lo utilizan ya que les permite llevar adelante la gestión en sucursales comerciales, facturación, stock de mercadería, clientes y proveedores, una herramienta informática que en la actualidad se convirtió imprescindible para cualquier pequeña y mediana empresa.

En este sentido, LCI Soluciones IT, es Centro de Servicios oficial de TANGO como también de otros productos y al mismo tiempo desarrolla software según las diferentes necesidades del mercado. Puntualmente este año estará lanzando su nuevo producto NIMBUS, una plataforma de e-commerce 100% compatible con TANGO, que posibilita la puesta en marcha de una tienda virtual en forma rápida para cualquier rubro y tamaño de empresa.

Desde hace unos tres años LCI viene trabajando en esta herramienta que ya fue aprobada en el corazón de Axoft y ya se encuentra en producción -funcionamiento activo- desde hace más de 1 año en 10 clientes, a mediados de 2019 será el lanzamiento comercial. “NIMBUS se está usando en empresas que tiene más de 25 mil productos on-line”, contó el titular de la empresa rafaelina, destacando el alcance y versatilidad que tiene este innovador producto. Al mismo tiempo, subrayó que NIMBUS se encuentra hosteado dentro de los productos Cloud de Claro Argentina, mediante un convenio que pudieron concretar gracias a la gestión en conjunto con el área comercial de Rafaela, brindado así un importante respaldo de infraestructura.



RETENCIONES: LA MALA

NUEVA PARA EL SECTOR

La industria del software generó exportaciones por unos U$S 1.700 millones en 2017, y la previsión era superar la barrera de los U$S 2.000 millones en 2018, de acuerdo con datos de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI). Se trata de uno de los ámbitos productivos que más dólares le genera al país, luego del campo y de la industria automotriz. Y de los que más empleo calificado demanda.

Sin embargo el sector se encuentra afrontando una mala noticia desde septiembre pasado después que el Estado decidiera poner en marcha de manera efectiva las retenciones a las exportaciones de servicios informáticos.

Con esta medida el Estado recaudará de U$S 180 a U$S 200 millones en el año. “Aplicar este impuesto es una señal nada buena para la inversión”, declaró Aníbal Carmona, presidente de la CESSI. “La medida nos sorprendió en septiembre. Y fue un desconcierto porque está a contramano de lo que quiere el Gobierno. Del decreto se rescata que serán exceptuadas de este impuesto aquellas empresas que facturen menos de U$S 600.000 al año y que representan el 65% del sector. Es un buen mínimo no imponible”, expresó Carmona.

Mientras la Argentina se erige como el único país del mundo en gravar al software y los servicios informáticos, Uruguay hace unos 45 días decidió poner en cero los tributos a este mismo sector. Otro aspecto, es el vinculado con la demanda del empleo. Es conocido desde hace más de una década que el sector tiene una demanda insatisfecha de unos 7.000 profesionales por año.

“La presión que impone este tributo es que el mercado se caiga un poco. Y en este año en vez de escasear 7.000 profesionales van a escasear 3.000. Y la demanda se canalizará en otros países. En 2018 ya ocurrió y fueron Colombia, Perú y la India los que capitalizaron esta situación”, añadió Carmona.

La percepción de un mal síntoma generalizada en la industria. “El impuesto a la exportación, aunque sea temporal, es un desincentivo a las exportaciones. Ninguna empresa se va a ir por esto porque, finalmente, el talento está acá. Pero lo que sí va a ocurrir es que no va a aparecer ninguna nueva inversión”, sentenció Carlos Pallotti, quien hoy está a cargo del proyecto TIC en Mendoza y que en la década pasada fuera responsable, junto con otros referentes del sector privado, de

impulsar la ley de promoción del software.

Pallotti sostuvo que la Argentina comenzó a traccionar inversiones de empresas extranjeras, como las de Motorola, Intel, Cognizant, IBM, SAP, Oracle, Everis, Indra, entre muchas otras, sin olvidar que las nacionales, como Mercado Libre, Globant o Grupo Assa, lograron insertarse fuertemente en el mercado internacional a partir de desarrollos locales.