Atlético igualó con Rampla Juniors

Atlético de Rafaela paulatinamente va amoldándose a la idea de Juan Manuel Llop. Sin embargo, para llegar con una sincronización óptima al reinicio de la B Nacional necesita sumar amistosos. Por eso, ayer –y a pesar del cambio de horario y escenario debido a las condiciones climáticas- el equipo se enfrentó a Rampla Juniors de la Primera División de Uruguay y que se encuentra realizando la pretemporada en Santa Fe. Y el saldo, en líneas generales, fue positivo: los titulares empataron 1 a 1 y los suplentes ganaron 2-1.

El funcionamiento, a pesar de lo pesado de la cancha, fue bueno. Por momentos Atlético estuvo impreciso, le cedió demasiado la pelota a su rival, pero atendiendo a que fueron los primeros 60 minutos de fútbol, se rescata que prácticamente no sufrió situaciones de riesgo en el arco de Ramiro Macagno, se mostró rápido para salir de contra pero falló en la última puntada. Una desconcentración final le permitió a Juan Albín, de tiro libre, convertir el empate para los uruguayos luego de una falta cometida por Guzmán, desde atrás, al borde del área.

Los dos refuerzos estuvieron en el primer equipo y tuvieron una buena presentación. El uruguayo Rodríguez se mostró ordenado, muy atento y tranquilo a la hora de salir jugando, mientras que el cordobés Guzmán estuvo rápido, con presencia y criterioso a la hora de manejar el balón (más allá de esa infracción que le permitió igualar a la visita). También fueron sus primeros minutos en Primera para Roque Ramírez, marcado el lateral izquierdo, y fue de menos a más, con algo de nerviosismo en los primeros minutos de partido pero con el correr del mismo se fue soltando.

Se jugaron 60 minutos y en el primer tiempo prácticamente no hubo situaciones de riesgo. Solo un tiro libre de Guzmán que se metía en un ángulo pero el portero Odrizola mandó al córner. En el complemento Enzo Bertero tuvo una de media distancia y el gol.

La apertura del marcador llegó a los 9 minutos del segundo tiempo. Borgnino tocó con Guzmán en el medio campo, el exInstituto abrió para la corrida de Casa por la derecha y el delantero recibió, encaró, apuntó y le dio cruzado con un remate violento que dio en el poste más lejano del arquero visitante y se metió en el arco.

Los suplentes, en tanto, mantuvieron el esquema pero consiguieron una victoria. Hubo algo más de juego asociado y tuvo mayor verticalidad, con un Albertengo efectivo a la hora de marcar. Incluso el arquero Pezzini contuvo un penal. Salieron a cancha Nahuel Pezzini; Lucas Blondel, Nicolás Zalazar, Gastón Suso y Nazareno Fernández Colombo; Ezequiel Montagna, Agustín Nadrúz, Gabriel Ramírez y Martino; Juan Cruz Esquivel y Albertengo.



SÁBADO LIBRE Y

DOMINGO DE AMISTOSO



Las condiciones climáticas hicieron cambiar los planes de la jornada de ayer y es por eso que finalmente Atlético disputó dos juegos ante Rampla (en un primer momento se había programado sólo uno), quedando postergado el choque ante Colón de San Justo. Dicho cotejo, ante el elenco que se prepara para el torneo Regional Amateur, se jugará mañana desde las 10.30 en el predio. Aún Llop no confirmó el equipo que utilizará pero podría poner un mix con aquellos que incluso no sumaron minutos en la jornada de ayer.



La síntesis y datos del partido:



Atlético de Rafaela: Ramiro Macagno; Enzo Copetti, Abel Masuero, Sergio Rodríguez y Roque Ramírez; Enzo Gaggi, Lautaro Navas, Marcelo Guzmán y Marco Borgnino; Maximiliano Casa (49m Mauro Albertengo) y Enzo Bertero. DT: Juan Manuel Llop.



Rampla Juniors: Rodrigo Odriozola, Joan Manuel Gamboa, Edgard Martínez, Gonzalo Rizzo (11m Gonzalo Ritacco) y Gastón Roselló; Jhony Galli, Gaspar Vega, Ignacio Panzariello y Leonardo Melazzi; Juan Albín y Mathías Saavedra. DT: Julio César Toresani.



Goles en el segundo tiempo: 9m Maximiliano Casa (AR) y 22m Juan Albin (RJ).

Nota: Se jugaron dos tiempos de 30 minutos cada uno.



Cancha: N 1 Predio Polideportivo Tito Bartomioli.

Árbitro: Silvio Ruiz.