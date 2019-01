Midgets del Litoral: se podrían disputar las once fechas en Vila

"Hoy por hoy, las once fechas del Torneo Oficial y el Encuentro Nacional, se disputarán en Vila", expresó con absoluta convicción el dirigente Conrado Ingaramo, presidente de la Asociación Midgets del Litoral.

Lo hizo en el transcurso de una entrevista concedida al programa "Tiempo de Velocidad" (LT28 Radio Rafaela), ante una consulta puntual sobre un tema que viene circulando desde fines de la temporada anterior, más específicamente, tras la disputa del "Premio Coronación" en la localidad de San Antonio.

Ingaramo fue contundente al reconocer que "será un desafío muy grande, porque es algo que nunca se ha dado en nuestra zona, pero si tenemos que organizar la totalidad de las fechas, realizaremos el esfuerzo necesario para hacerlo".

Se llega a esta situación por las dificultades que planteó el Club Belgrano de San Antonio, propietario del circuito "Atilio Carinelli (h)" y que citamos en la nota realizada a Rubén Lovera, que reproducimos en esta misma página.

El máximo dirigente de la AML admitió que "el momento no es el mejor, eso lo tenemos bien claro, pero todos debemos asumir el compromiso de trabajar en favor de la categoría para llevar adelante el campeonato, tal como lo hemos pactado con la Federación".

Conrado sostuvo que "la Asociación Midgets del Litoral tiene una historia que respetar y lo vamos a estar haciendo con la disputa de una temporada de once fechas y además con la voluntad de organizar en el mes de agosto una nueva edición del Nacional, en nuestro circuito".

"Son las metas que nos pusimos y estamos convencidos que las vamos a poder alcanzar, pese a los problemas económicos que afectan a diferentes sectores, varios de ellos relacionados con nuestra zona; esa realidad, nadie la puede negar, porque existe y porque nos preocupa a todos", agregó.

"Vila también hizo un esfuerzo muy grande en su momento para tener su pista en condiciones, a tal punto que cuando pensábamos que íbamos a correr, al menos un par de carreras, con tierra arada en las dos curvas, tuvimos que trabajar contrarreloj para completar la obra y recibir la correspondiente autorización", recordó Ingaramo.

Refiriéndose al próximo Torneo Oficial "Delmiro 'Titi' Müller" dijo que "todos somos conscientes que la prioridad es la de recuperar el parque de máquinas y también la cantidad de espectadores; sabemos que no será una tarea sencilla, porque hoy la realidad económica nos juega en contra, pero todos estamos convencidos que los espectáculos son interesantes, y que los pilotos y el público, nos volverá a acompañar como ocurrió en otras circunstancias similares".

La hora de la verdad se acerca y la cuenta regresiva avanza inexorablemente. La primera cita se anuncia para el sábado 26 de este mes en Vila, quizás el escenario -"Juan F. B. Basso" que se utilice a lo largo de todo el año. Esa jornada será crucial para renovar las ilusiones del Midgets del Litoral.