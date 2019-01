Continúa la asistencia a las localidades del norte provincial

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, recorrió este viernes las ciudades de Villa Minetti y Tostado, en el departamento 9 de Julio, que se encuentran afectadas por la emergencia hídrica en el norte santafesino. Acompañó al ministro en la recorrida el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo; y el senador provincial Raúl Gramajo.

"Tenemos la expectativa de que la lluvia nos dé unos días de tregua, nos permita avanzar en las tareas que se están realizando y reducir la cifra de evacuados, que llega a 459 personas en todo el norte provincial", indicó Farías y señaló que "por lo que estamos viendo, en algunas localidades, donde las aguas han bajado bastante en las últimas horas, hay gente que va a poder retornar a sus hogares el fin de semana".

"Estamos trabajando para reducir la cifra de evacuados, cuidar los cascos urbanos y acrecentar las tareas que se están haciendo en pos de evacuar rápidamente el agua".

Asimismo, precisó que "en Villa Minetti hay 116 evacuados, 179 en Tostado y 164 evacuados distribuidos en distintas localidades, en un número más pequeño, que estamos relevando para esta hora".

Sobre la situación de los centros de evacuados en las distintas localidades, el ministro destacó que “tienen una asistencia permanente del gobierno provincial” y agregó que las tareas se realizan en conjunto con “autoridades locales, con bomberos voluntarios y zapadores, y personal del Ejército Argentino”.

“La provincia aportó alimentos, colchones y distintos elementos para que los centros de evacuados estén equipados adecuadamente”, agregó Farías, para luego destacar que “estamos recibiendo muchos elementos a través de donaciones, las cuales son muy importantes para las familias que están aisladas en las zonas rurales”.

“Hay muchas familias que, por el corte de caminos, no pueden trasladarse ni salir de sus hogares y tienen que ser atendidas permanentemente con alimentos y agua potable, desde el gobierno provincial estamos realizando por vía aérea una intensa tarea todos los días”.

Las tareas aéreas también incluyen “el traslado de personas que por cuestiones de salud tienen que salir, ya ha habido más de 20 traslados aéreos en distintas situaciones, todos a tiempo y respondiendo a una cuestión prioritaria de salud de personas que están aisladas en la zona rural”, añadió.

“En los últimos diez días hemos transferido aproximadamente 12 millones de pesos a distintas localidades del fondo de emergencia, específicamente para atender a las familias que por estas circunstancias no pueden hacer sus tareas habituales”.

Además, Farías precisó que "hay afectadas alrededor de 500 mil hectáreas, que es el cálculo más actualizado que tenemos de anegamientos, lo que va a tener un impacto fuerte en la producción".

"La semana pasada el gobernador Lifschitz estuvo aquí presente en la zona, y ya adelantó que desde el gobierno, vamos a estar asistiendo a los productores y acompañándolos, más allá de la declaración de la emergencia agropecuaria que salió en estos días".

Por último, el ministro indicó que “ha habido una comunicación del gobierno nacional, en particular con el gobernador. Vamos a estar trabajando la semana que viene para lograr un apoyo económico desde el gobierno nacional dirigido a paliar la situación de las distintas localidades".

"También hay una conexión con el área de Defensa Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación, que está permanentemente en comunicación con nosotros. Por eso hemos podido sumar, en los últimos días, un helicóptero de las fuerzas de seguridad nacionales que están aquí trabajando también y que refuerza la tarea que nosotros estamos haciendo con nuestras propias unidades aéreas. También se cuenta con la presencia del Ejército Argentino que es muy importante”.

“Estamos optimistas porque hoy salió el sol y estamos trabajando mucho para aprovechar estos días”, concluyó Farías.