Es compleja la situación en San Antonio

En otra entrevista realizada en el programa "Tiempo de Velocidad", que se emite de lunes a viernes -en el horario de 20:00 a 21:00- por LT28 Radio Rafaela, el dirigente Rubén Lovera se refirió a la delicada situación que está viviendo la subcomisión de deporte motor del Club Atlético Belgrano de San Antonio.

"Por cuestiones económicas, la institución no está en condiciones de organizar competencias del Midgets del Litoral; sinceramente, nos da mucha pena la situación que estamos viviendo porque en su momento hicimos una gran inversión para adaptar nuestro circuito a lo que nos exigían en un tema importantísimo, como el de la seguridad", señaló Rubén.

Agregó que "hoy tenemos una deuda que lamentablemente no podemos saldar, porque las carreras no son redituables; el mayor ingreso es el de la venta de entradas y para que nos quede algo de utilidad tendríamos que cortar unas seiscientas o setecientas, por lo menos, una cifra que no alcanzamos".

Lovera reconoció que "así no podemos seguir, por lo que decidimos hacer un paréntesis, al menos durante las primeras fechas; ya se lo comunicamos a la dirigencia de Vila, pero tengo entendido que ellos van a organizar las once competencias de esta temporada".

De todos modos, dejó una puerta abierta, especulando con "una mejoría de la situación que se vive en el país, que también es compleja; en caso de darse alguna posibilidad, lo hablaríamos con la Asociación".

El dirigente de San Antonio adelantó que "la idea es poder utilizar el circuito para realizar pruebas, que nos otorguen un ingreso, que sinceramente, nos vendría muy bien, ya que necesitamos generar algún tipo de ingresos".