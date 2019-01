El Comando recuperó una moto abandonada Policiales 19 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA URV A SALVO. La moto que había sido robada en la madrugada del viernes.

A través de un llamado telefónico, el Comando Radioeléctrico de nuestra ciudad fue advertido que en calle Romitelli 1150 había tirada una moto abandonada tapada con pastos en un terreno sin edificar. Consultado vía radial a la Subcomisaría 1, se arrojó un resultado positivo ya que la misma fue sustraída en horas de la madrugada de este viernes de en calle Brigadier López 2750, siendo damnificada la persona de Carignano Gisela Guadalupe, tratándose de una motocicleta marca Honda modelo Storn 125 cc de color gris. Posteriormente se procedió al secuestro del motovehiculo y al traslado a la Sub Comisaría 1.



EN HUMBERTO

No obstante, la comisaría 7ma de Humberto Primo informa que procedió al secuestro y entrega de un motovehiculo, hecho relacionado con el hurto que sufrió Carlos Alberto C, de 29 años, domiciliado en la finca de las calles Samyn y Mendoza de esta localidad. Quedó imputado Walter C., de 28 años, domiciliado en calle F. Ramírez 1538 de Rafaela. Carlos dio cuenta que tenía a la venta su moto marca Bajaj Rouser negra dominio 914-KJS. Asimismo, se presentó un masculino y salió a probar la moto y nunca regresó, desconociendo datos de dicho individuo ya que lo llamó con un número privado. Luego de algunas diligencia investigativas realizadas por personal de la nombrada comisaría, se logró establecer la identidad y el domicilio del causante solicitando colaboración al Destacamento 9 de Rafaela a los fines de verificar dicha información y en caso positivo proceder al secuestro del rodado, contando con anuencia del fiscal. En la víspera se logró el secuestro de la moto no tomando medidas restrictiva de la libertad para con el causante C. procediendo a su encausamiento en estado de libertad. Finalmente, se procedió al traslado del birrodado hasta Humberto donde previa verificación y trámites de rigores la misma fue restituida a su propietario.



ROBARON UN CELULAR

Asimismo, el Comando de Rafaela se comisionó en calle 1 de Mayo al 524, procediendo a la detención de Ramiro A, de 20 años, por el hurto de un celular a Damián D, hecho acaecido en esta ciudad en el domicilio de calle Tucumán 553 donde funciona un lavadero.



SUSTRAEN HERRAMIENTAS

En virtud a un hecho ocurrido en Rafaela, en calle JP López 1951, se procedió también a realizar una requisa con resultado positivo en calle L. y Planes 1997. En el lugar se procediendo al secuestro de dos amoladoras, un taladro, un rotopercutor, una aspiradora y una cierra Sillen.