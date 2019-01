Recursos humanos: la importancia de gestionar en tiempos complejos

(Por la Lic. Raquel Frautschi) * Estamos en tiempos complejos, en donde la economía a nivel nacional es solo una de las variables.

A esto se agrega la macroeconomía, la inserción de nuevos actores en el mundo laboral con características y objetivos que no tienen registro en las empresas tradicionales, la fecha de vencimiento de antiguas prácticas que fueron invisibles para muchos pero muy perjudiciales para todos, el cuestionamiento de lo dado, las migraciones de personas no sólo desde otras zonas de nuestro mismo país sino de lugares con culturas y costumbres diferentes, la inserción de tecnología que “¿reemplaza?” al hombre, la primera vez en la historia que cuatro generaciones conviven dentro de las organizaciones del trabajo… y podríamos seguir enumerando.

Las empresas están atravesadas por todas estas variables y el rol de la gestión del capital humano que la compone es el eje desde donde se deberían tomar todas las decisiones. Palabras como compromiso, responsabilidad, dedicación, fueron mutando en su definición. Intentar gestionar a las personas que trabajan en las organizaciones con las mismas herramientas de hace 100 años es como intentar arreglar un auto 2019 con martillo, destornillador y pinza ¿dejarían su auto nuevo en un mecánico que solo tenga estas herramientas?

El 2001 nos sirvió para un duro aprendizaje, las empresas que cuidaron a su gente durante esta turbulenta etapa fueron las elegidas por los talentos para volver a poner en marcha la maquinaria. En cambio, las organizaciones que no fueron cuidadosas, o rayaron el maltrato, tuvieron como consecuencia que las personas eligieron otras organizaciones, aquellas que fueron más cuidadosas a la hora de pilotear la crisis.

Esto no implica que no hayan tenido que reducir sus colaboradores, pero sí, en el caso de hacerlo, fue con el cuidado requerido para los que se iban y los que se quedaban.

Sí hay algo que no ha cambiado a lo largo de todo este tiempo y es que las personas que conforman una organización son el único activo que bien gestionado no hay que amortizarlo, sino que se actualiza y le da mayor valor a la compañía.

El desafío de estar a la altura de las circunstancias, capacitar y entrenar a nuestra gente para sumar valor, adaptarse a los continuos cambios (o generarlos), incentivarlos para que estén motivados para dar lo mejor de sí (el tiempo que dure la relación), ayudar en el desarrollo profesional y personal, compensar de acuerdo a las necesidades, negociar los conflictos que puedan surgir con el firme propósito de que todos ganen; es tarea de los Licenciados en Recursos Humanos, y para ello se preparan durante su carrera universitaria.

* Coordinadora de la Lic. en Recursos Humanos de UCES Rafaela