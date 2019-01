Schiaretti y Urtubey se reunieron en Córdoba

CORDOBA, 19 (NA).- El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se reunió ayer en Córdoba con su par de la provincia, Juan Schiaretti, para continuar con la construcción de Alternativa Federal, espacio peronista que busca competir en las elecciones de este año contra el oficialismo y sin aliarse con el kirchnerismo.

El encuentro entre ambos mandatarios provinciales se desarrolló en el Centro Cívico de Córdoba y al finalizar Urtubey señaló que conversaron sobre los avances en la construcción de un proyecto nacional que "busca ser un espacio abierto, plural y, esencialmente, federal". Al respecto, el mandatario salteño sostuvo que Alternativa Federal busca ir hacia un país donde se debata "cómo crecer y no con quién pelearse todos los días", y llamó a sumarse a "todos los que no quieren ser funcionales a la grieta" entre el kirchnerismo y Cambiemos.

Urtubey y Schiaretti son los dos dirigentes de Alternativa Federal que más se resisten a coexistir con dirigentes del kirchnerismo en una misma propuesta electoral de cara a este año. En cambio, otros referentes de Alternativa Federal, como el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se muestran menos "intransigentes" y son partidarios de, al menos, mantener canales de diálogo con representantes del sector que responde a Cristina Kirchner.

En ese sentido, Urtubey aseguró que "la mitad de los argentinos no quiere ni a este gobierno ni a los que ya no están" y ratificó su coincidencia con Schiaretti en descartar alianzas con el macrismo o el kirchnerismo.

Además de Urtubey y Massa, también está anotado como candidato presidencial de este espacio el senador Miguel Ángel Pichetto, y todo indica que finalmente el postulante se definiría en unas PASO.



LA RIOJA

El gobernador de La Rioja, Sergio Casas, se reunió ayer con el jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto, para conversar de la consulta popular sobre su posible reelección, mientras suma el respaldo de todo el peronismo no K para pedir a la Corte Suprema de Justicia que respeta la "autonomía provincial".

Frente al amparo que presentó Cambiemos en la Corte para que se suspenda la consulta popular convocada para el 27 de enero en La Rioja -que deberá ratificar la enmienda constitucional que habilita a Casas a ir por un nuevo mandato- los gobernadores y dirigentes del espacio Alternativa Federal cerraron filas detrás del mandatario riojano.