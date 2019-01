Alfredo Trionfini dejó su cargo en el municipio

Alfredo Trionfini, hermano del hombre que asesinó a golpes a la adolescente Agustina Imvinkelried en Esperanza, reveló que su pariente "no fue velado, no pasó por la Iglesia" y que "ningún familiar asistió a la sepultura". Los detalles sobre las exequias de Pablo Trionfini (39), el empleado municipal que según la Justicia se suicidó tras matar a la adolescente, quedaron registrados en el texto de renuncia que presentó su hermano Alfredo al cargo de secretario de Producción de Esperanza.

El ahora ex funcionario señaló en la carta dirigida a la intendenta Ana Meiners que dimitía a su cargo en el gabinete municipal "como una forma de aportar "a la paz y la armonía" que todos necesitan en la pequeña comunidad santafesina”.

Sin mencionarlo como hermano, Alfredo Trionfini sostuvo: "Respecto a mi familiar, su cuerpo no fue velado, no pasó por la Iglesia antes de su sepulcro y no asistió ningún familiar a la sepultura". "Con lo cual, de acuerdo a mi formación y creencias, tendrá el castigo divino merecido", agregó en la carta de renuncia.

El ex secretario añadió: "De parte de mi mamá y de mi hermano Alejandro son las únicas medidas que pudimos tomar para tratar de alguna manera de respetar el dolor y la memoria de la víctima y su familia". "Aunque no tenga nada que ver con el hecho en sí, la cercanía familiar, el dolor, la impotencia (...) hacen que tome esta decisión como una forma de aportar a la paz y a la armonía que todos necesitamos para seguir adelante", dijo el ex funcionario.