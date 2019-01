Siguen buscando a Carla Soggiu Policiales 19 de enero de 2019 Redacción Por EN BUENOS AIRES

Una mujer de 28 años seguía siendo intensamente buscada ayer en la Capital Federal y en la zona sur del Gran Buenos Aires después de haber desaparecido el pasado martes tras salir de su lugar de trabajo. Se trata de Carla Soggiu, quien tenía un botón antipánico desde fines del año pasado después de haber denunciado a su ex pareja y padre de sus dos hijos por agresiones y violación, por lo que el hombre tiene una restricción de acercamiento. El botón antipánico se activó dos veces en lugares distintos el martes en la noche y luego no volvió a emitir señal, por lo que la familia pidió colaboración a la sociedad para hallar a la mujer. "No descarto nada, todo puede ser. Si no, mi hija estaría acá", dijo este viernes a la mañana el padre de la mujer desaparecida y aclaró que podría estar desorientada si es que recibió un golpe en la cabeza porque padece hidrocefalia. Familiares, vecinos y amigos marcharon el jueves convocados por la familia de la joven, desde la Plaza Traful, de Pompeya, para pedir por su aparición con vida. La última vez que fue vista estaba a pocas cuadras de su casa en el barrio porteño de Pompeya y, cerca de las 18:00, llamó a su mamá. Luego de eso no volvió a contactarse con nadie y tampoco respondió más su teléfono celular. Así, después de varias horas de intentar hablar con ella pero sin éxito, la familia denunció su desaparición a la Policía de la Ciudad. Al ingresar sus datos fue cuando advirtieron la denuncia previa que la mujer había presentado en contra su ex pareja, así como también la activación del dispositivo de seguridad.