Celador denunciado por el abuso de 4 menores Policiales 19 de enero de 2019 Redacción Por EN SANTA FE

En las últimas horas, un joven celador de un hogar de niños de la ciudad de Santa Fe quedó detenido y será imputado por el abuso sexual de al menos cuatro menores de entre 12 y 17 años, que están alojadas en el lugar de trabajo del sospechoso. En diálogo con Todo Pasa, la fiscal de la causa, Alejandra del Río Ayala, señaló que la denuncia fue presentada por la directora provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Mónica Barroso, quien "se puso a disposición de la investigación y aportó todos los elementos" a su alcance, desde un primer momento.

Del Río Ayala relató cómo se originó el caso. "Una de las niñas contó en una actividad extracurricular del hogar que no quería volver, porque estaba triste, y contó lo que le pasaba con una persona que estaba encargada de su cuidado". Luego, surgieron otras tres víctimas. Todas ellas están "institucionalizadas al resguardo de la Provincia" y tenían con el celador "una relación de conocimiento, de acercamiento a ellas, de una intención de cuidado".

Las de este hombre, dijo además, fueron "conductas reiteradas" de abuso sexual infantil, dentro de la institución. "No hubo penetración", aclaró. "Son acciones que se pueden tranquilamente desarrollar sin ser visto porque no implican un tiempo de preparación ni la oportunidad más prolongada", evaluó. "Por eso estoy convencida de que nadie sabía más que las propias niñas que esto pasaba", agregó, y continuó: "entre ellas mismas empezaron a tomar conocimiento de a quiénes les pasaba: fueron activándose para contarlo y tratar de protegerse".

Se trata de menores "que vienen de hogares donde han visto muy vulnerados sus derechos y es aquí -por la institución- donde buscaban cierta protección", lamentó Del Río Ayala. La fiscal adelantó que este domingo se hará la audiencia de prisión preventiva contra el sospechoso, y posteriormente se recabarán las pruebas sustanciales de la causa: las cámaras Gesell que se harán a las cuatro víctimas.