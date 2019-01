El dólar a $38,56 Nacionales 19 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El dólar cerró ayer a $38,56 para la venta y, si bien retrocedió frente al día anterior, acumuló en la semana un incremento de 53 centavos. En el sector mayorista, el billete terminó la rueda a $37,58, lo cual representó una baja de trece centavos respecto del día anterior.

Por una mejora en la oferta, el tipo de cambio se ubicó muy cerca del piso de la zona de no intervención, dispuesta por la autoridad monetaria en $37,54.

En tanto, las reservas internacionales finalizaron en US$ 66.429 millones, al aumentar US$ 172 millones millones.