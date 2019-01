Atentado en Colombia enfría proceso de paz

BOGOTA, 19 (AFP-NA).- El gobierno de Colombia culpó este viernes al ELN del ataque con coche bomba que el jueves mató a 20 estudiantes en una academia de policía y al agresor, con lo que parece inminente el fin de los accidentados esfuerzos de paz con la última guerrilla del país.

"El gobierno nacional sabe y entiende que el ELN no tiene voluntad de paz", sentenció el comisionado de paz, Miguel Ceballos, en una rueda de prensa junto con otras altas autoridades en la sede presidencial.

El acto terrorista contra la escuela de cadetes fue cometido por un experto en explosivos de ese grupo, identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez, de 56 años y quien pereció en el atentado, según el ministro de Defensa Guillermo Botero.

Simultáneamente, la fiscalía reiteró las denuncias de que líderes del ELN se refugian en Venezuela, sumergida en una severa crisis económica y blanco de una fuerte presión encabezada por Estados Unidos que busca la salida de Nicolás Maduro del poder. Sin embargo, el gobierno colombiano dijo no tener evidencia que involucre a funcionarios venezolanos en este hecho.

Por su parte, el influyente líder chavista Diosdado Cabello negó la implicación de Caracas y condenó el ataque. "Los lacayos del imperialismo señalan a Venezuela, no tenemos nada que ver en esa guerra", afirmó en un mitin.

Conocido en las filas del grupo guevarista como "Mocho Kiko", por haber perdido la mano derecha en una detonación, Rojas se desempeñaba como jefe de inteligencia dentro del frente Domingo Laín que opera en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. Llevaba tres décadas en la organización. "Es una operación que se estaba planeando hace más de diez meses", afirmó Botero.

De nacionalidad colombiana, Rojas ingresó el jueves "de manera violenta" a la escuela a bordo de una camioneta gris Nissan Patrol cargada con 80 kilos de pentolita. El vehículo explotó frente a los dormitorios de mujeres de la principal escuela policial con él dentro. El estallido mató a 20 jóvenes entre 17 y 22 años. Entre los fallecidos hay una cadete ecuatoriana. También hubo 68 heridos, incluidos tres menores de edad, según la policía. Nueve personas siguen hospitalizadas.

"Frente al terrorismo el presidente Duque y su gobierno no vamos a ceder y no vamos a negociar", proclamó Ceballos.

De momento, el ELN no se ha pronunciado sobre las acusaciones, mientras está previsto un nuevo pronunciamiento de Duque en la noche frente a las negociaciones de paz.

El ataque, calificado por Duque de "demencial acto terrorista", es el peor en Bogotá desde febrero de 2003, cuando rebeldes del ahora partido FARC detonaron un coche bomba en el club El Nogal, donde 36 personas murieron y decenas más sufrieron heridas.

Con unos 1.800 combatientes y una extensa red de apoyo en ciudades, el ELN se alzó en armas en 1964 y es la última guerrilla reconocida en Colombia tras el acuerdo de paz que desarmó y transformó en partido a las FARC.

El ataque contra la academia policial deja sin oxígeno las moribundas conversaciones, según analistas, que ponen en entredicho la unidad de mando de la guerrilla.