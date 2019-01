Dengue en la ciudad de Santa Fe Locales 19 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Un joven de 25 años que vive en un barrio del suroeste de Santa Fe es el primer caso de dengue confirmado en la ciudad, este año. Los equipos de salud de la provincia y el municipio trabajaron de manera conjunta durante la mañana de este viernes, en las acciones protocolares para bloquear el caso y prevenir nuevos contagios.

El muchacho no tiene antecedente de viaje a lugares en los que el dengue es endémico, como Brasil, Bolivia o Paraguay. Por eso también se están analizando las personas con síndromes febriles en la zona para saber si hay más pacientes que puedan haber contraído este virus (que transmite el mosquito Aedes Aegypti), “porque el joven de alguien se contagió”, confirmaron las autoridades médicas que estuvieron realizando las acciones preventivas en las manzanas cercanas a la “testigo”, que es donde vive la persona afectada. Un dato no menor es que nadie de su familia se encuentra infectado.

Las acciones de bloqueo implican eliminar los criaderos del mosquito -los recipientes que pueden acumular agua de lluvia-, realizar fumigaciones contra insectos siete cuadras a la redonda de donde se detectó el caso y aislar al paciente en su vivienda (sus familiares deben utilizar repelente en forma constante).

Desde el Ministerio de Salud le confirmaron que el joven evoluciona favorablemente y que hasta el momento no se encontraron otros casos sospechosos de dengue (Fuente: El Litoral).