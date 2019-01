El juicio se iniciará en el mes de marzo

Buenos Aires, 19 (NA). - El juicio contra el músico Gustavo Cordera por presunta incitación a la violencia a raíz de haber dicho en una charla con estudiantes de periodismo que hay mujeres que "necesitan ser violadas para tener sexo" comenzará el 11 de marzo próximo, se informó ayer en Tribunales.

El hecho tuvo lugar en agosto de 2017 cuando Cordera, ante alumnos de la escuela de periodismo TEA, dijo en una charla: "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas, psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente".

"Necesitan y quieren jugar a eso, a mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí, hay tipos que sí les gusta jugar a eso.

Somos muy complejos los seres humanos", dijo Cordera en esa charla.

Cordera fue denunciado por incitación a la violencia por varias ONG y él dijo en su defensa que usó esas expresiones como "provocación" para despertar interés en la charla.

Para la justicia, en sus dichos Cordera "pone a las mujeres en una posición en el que por el solo hecho de serlo se encuentran incapacitadas para poder decidir libremente respecto de su vida sexual".

El excantante del grupo Bersuit Vergarabat había asegurado que no cometió delito y que "seguramente" no transmitió bien su mensaje porque "no fue comprendido".

"Decidí hacer uso de la misma mecánica que utilizo para componer mi música: la provocación", explicó, al tiempo que agregó: "había conseguido que los alumnos realmente se involucraran en un debate".

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 7 con la acusación del fiscal federal Ramiro González y tendrá lugar a partir del 11 de marzo.

Según trascendió, en breves audiencias se conocerá el veredicto en el que Cordera puede ser condenado a una pena de tres a seis años de cárcel por incitar a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones.