Dan recomendaciones sobre el hantavirus

FOTO MUNICIPIO VIMO./ Secretaria de Desarrollo Social del Municipio.

Ante los casos de hantavirus que se vienen registrando en distintos puntos del país, la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rafaela, Brenda Vimo, explicó cuestiones a tener en cuenta para prevenir y estar atentos.

“El hantavirus es una enfermedad viral aguda que potencialmente puede ser grave. Es causada por un virus que transmiten los ratones silvestres comúnmente llamados 'colilargos' a través de la saliva, heces y orina cuando están infectados con la enfermedad. Pero esta especie no suele vivir en nuestra zona”, aclaró la funcionaria.

También manifestó que “el virus ingresa al cuerpo del ser humano a través de la inhalación, que es la causa más frecuente. Esto ocurre cuando respiramos en lugares abiertos o cerrados, donde las heces o la orina de los ratones infectados desprendieron el virus, contaminando el ambiente. Además, se transmite en contacto directo con el roedor vivo o muerto que esté infectado, sus heces u orina, o por la mordedura de ellos. Está en estudio ver la posibilidad de que esta enfermedad se transmita entre seres humanos”.

“El diagnóstico de brote epidémico solo está en Epuyén. Debemos entender que el brote epidémico se produce cuando hay más casos de lo esperado. Históricamente, en Argentina hay entre 80 y 100 casos de hantavirus anuales”, especificó Vimo.

“Los casos que se registran esta vez son más de los esperados porque aumentaron en la Patagonia y el tema que llama la atención en esta región es que, probablemente, haya contagio entre seres humanos, que están estudiando asociaciones científicas en el lugar. Recordemos que esto había sucedido ya en el año 1993 en el Bolsón”, agregó.



RECOMENDACIONES

La doctora Brenda Vimo brindó recomendaciones a tener en cuenta para “no contraer la enfermedad. Lo fundamental es evitar este vector, que es el ratón. Evitar que se aniden estos roedores teniendo un perímetro del hogar limpio dentro de los 30 metros”.

En este sentido, es importante remarcar que los vecinos que quieran obtener cebo para ratones pueden hacerlo en el área de Zoonosis del municipio (Las Heras 1265), de manera gratuita.

Teniendo en cuanta las condiciones climáticas de abundantes lluvias y humedad, “los pastos crecen mucho más, por eso desde el municipio estamos profundizando el trabajo en los espacios públicos, pero no podemos entrar a los espacios privados. Por eso, le solicitamos a las personas su compromiso para mantener limpios todos los terrenos”.

Asimismo enumeró los síntomas de la enfermedad: “fiebre alta, decaimiento, dolor de cabeza y panza, vómitos, que no estén acompañados de moco y catarro. Sin embargo, ante esta situación, recomendamos que por más que esté acompañado de estos dos síntomas, dentro de las primeras 24 horas y si la fiebre es alta (más de 38,5 grados), lo bueno es consultar a un médico de cabecera para ver cuál es el tratamiento correcto. La hidratación también es muy importante cuando se tiene fiebre”.

En el caso de los hogares, “cuando se encuentre a un roedor vivo o muerto, con guantes y barbijo, se pone en doble bolsa, y después se quema o se entierra. Lo ideal es tirarle lavandina, esperar 30 minutos y después manipularlo. Si sabemos que entramos a un lugar donde puede haber roedores, antes de entrar se deben abrir todas las puertas y ventanas para ventilarlo durante 30 minutos. Lo ideal es entrar con barbijo, siempre. Por último, se recomienda el lavado de pisos y muebles si se ve o encuentra algún roedor”.