A casi un año de la llegada del equipamiento, el DIAT sigue parado

Enero de 2016. El Gobierno de Mauricio Macri tenía apenas días en la gestión. Todo hacía suponer que en algunas semanas, se inauguraría la obra del Centro de Prevención Local de Adicciones (CePLA). La fecha inicial del corte de cintas era en febrero siguiente. Enero de 2019. El moño con los colores de nuestro país sigue sin desanudarse. ¿Qué fue lo que pasó en estos tres años? Nada y de todo.

Desde que asumió Cambiemos a nivel nacional, tomaron una primera medida: frenar todas las obras en marcha que provenían del Ministerio de Infraestructura que conducía Julio De Vido. Las sospechas de sobreprecios y coimas hicieron que se decidiera "hacer cirugía mayor sin anestesia", deteniendo, incluso, las que venían bien. Algunas, tiempo más tarde, retomaron su ritmo. Otras, cambiaron totalmente y se licitaron otra vez. En Rafaela y la región, lo podemos apreciar -por ejemplo- con la obra de Avenidas Vieytes-Marchini y con el Gasoducto: una ya se terminó con el plan original y la otra se modificó absolutamente y ya está en obra. En el medio, hubo ruido político sobre "carpetas perdidas" y reclamos a la Nación. Pero, el CePLA, no entró en ninguna de esas categorías.

Los meses fueron pasando y la Municipalidad acentuó el reclamo. En la Nación, tenían acreditado solo un avance de obra del 40%. Pero, con solo verla, uno sabía que era mayor. Por lo tanto, solo necesitaba de una verificación "in situ". Así fue como llegó a la ciudad coordinador de Gabinete del Ministerio del Interior de la Nación, Mauricio Colello, a mediados de 2016. En agosto, la obra que tenía un avance en aquel entonces del 70%, destrababa los certificados de obra. Con la luz verde nacional, todo hacía suponer que se terminaría rápido, entre tres y cuatro meses. Así lo aseguró el propio Colello. Mientras tanto, el trabajo social que ya estaba en marcha, seguía y esperaba al final de obra.

Terminó 2016, y siguieron los ruidos políticos. Los certificados no se pagaban o se hacían tarde y la obra se fue demorando. Unos y otros se echaban las culpas y responsabilidades. A mediados de 2017, en el Concejo Municipal se pidió un detalle del personal que estaba trabajando en materia social. En esa sesión, Jorge Muriel (PJ), marcó que "todavía está pendiente la finalización de la obra" y que "todavía se adeuda la redeterminación de la obra". "Me gustaría saber cuándo se terminará", completó. "Ya que el concejal Muriel está dispuesto a recibir los azotes", le contestó Bonino y le marcó que "desde la SEDRONAR lamentan la lentitud de la obra" y que "quien está a cargo de la Unidad Ejecutora es el Municipio". También indicó que estaba aprobado el último certificado, más un plus de $ 800.000. "La obra costará 20 millones y ya se abonaron 17", dijo y remarcó que la anterior administración nacional "abandonó el equipamiento para 24 CePLA en el Correo Argentino".

Después de varias gestiones, se consiguió destrabar la llegada del mobiliario y se fijó una fecha para que la empresa a cargo termine la obra: el 30 de enero de 2018. El equipamiento que ya había sido adquirido en la gestión nacional anterior se encontraba en una zona gris sin que ningún ministerio del Gobierno nacional asuma su competencia para luego ordenar su traslado a Rafaela. Fue justamente ese día, el 30 de enero, en que se anunció la llegada del mobiliario. Obviamente, la fecha del corte de cintas no podía ser esa.

Mientras tanto, el Intendente Municipal seguía gestionando en la Nación (en mayo firmó un convenio denominado "Municipios en Acción" con el SEDRONAR y le reclamó a su titular, Roberto Moro, por la culminación del 2% restante). Pero, también, empezó a mirar hacia la Provincia. Fue así que junio le pidió -junto al Intendente de Gálvez, Mario Fissore), al Gobernador Miguel Lifschitz que interceda. Le reiteró el pedido en su visita por el acto oficial del 9 de Julio. "Hace poco se depositaron certificados de 600 mil pesos contra un monto de casi 10 millones que es la deuda", explicaba por aquel entonces el Intendente. Pedro Morini, Ministro de Obras Públicas de la Provincia, pareció entusiasmado hacia finales de ese mes: "Estamos interviniendo en algunas de estas cuestiones. Lo estamos haciendo en Casilda donde hay un CIC que no se terminó. Son obras que tenemos que retomarlas. Si no se terminó en algún momento, no podemos darnos el lujos de tener hoy obras sin terminar". Pero, ese camino, por lo pronto, no tuvo más novedades.

Lo que sí cambió fue el nombre y sus funciones: ahora se llama Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT) y podrían realizar "intervenciones", aunque seguirán trabajando en la prevención y tratamiento de adicciones con profesionales como asistentes sociales, profesores de educación física, ahora incorporando psicólogos, psiquiatras y hasta abogados. Pero, sin internación.



¿Y AHORA?

Algunos referentes locales de Cambiemos siguen de cerca la obra. Desde la Nación le dicen que la crisis económica imperante demora los pagos. Y prometen que a mediados de año se termina. Pero, en Rafaela, nadie quiere comprometerse a dar una fecha.

Es así que ese gigante azul de 14 metros de altura, que se ve desde A. Aristóbulo del Valle -pese a estar a 8 cuadras-, sigue dormido. Las obras en Francisco Ramirez casi Fader son mínimas. Quienes pasan por allí notan, claramente, su estado de casi abandono. La empresa EME (de San Lorenzo) se adjudicó la obra con un plazo de 8 meses. A tres años de la fecha de finalización, aún no hay novedades. La última fecha de culminación de obra fijada por el decreto N° 47.484 era el 31 de agosto. El moño con los colores de Argentina, sigue anudado.