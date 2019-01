Juega en San Francisco Deportes 19 de enero de 2019 Redacción Por REGIONAL AMATEUR, BEN HUR

FOTO ARCHIVO LATERAL VOLANTE./ Gustavo Mathier es una de las fórmulas de ataque por derecha.

En lo que podría ser el último partido amistoso previo al comienzo del torneo Regional Amateur, Ben Hur visitará este sábado a Sportivo Belgrano de San Francisco. El encuentro, único de 70 minutos, está previsto para las 10.

Cabe mencionar que ayer no se pudo disputar el partido que iba a tener parte del plantel frente a Independiente de Santo Tomé, para preservar el campo de juego de la cancha auxiliar, escenario originalmente previsto para utilizar. A priori, el encuentro de hoy ante los cordobeses, dirigidos por Cristian Domizzi (ex entrenador de BH), sería el último antes de medirse con 9 de Julio en el Germán Soltermam el 27 de enero.

El probable equipo titular que dispondrá el técnico Carlos Trullet sería con Rodrigo Manera; Francisco Baranosky, Luis Ybañez y Luciano Kummer; Gustavo Mathier, Leandro Sola, Santiago Paz y Martín Alemandi; Pablo Pavetti; Nahuel Vera y Gabriel Giacopetti. Germán Guibert no formó parte del trabajo a la par de sus compañeros en la víspera y sería preservado para que pueda estar en el comienzo del torneo, mientras se aguardar por la recuperación de Ezequiel Saavedra y Leonardo Ochoa.



LAVALLEN EN LIBERTAD

En la víspera se sumó al plantel de Libertad de Sunchales el extremo por derecha Federico Lavallen. El oriundo de Guadalajara (México) viene de jugar en Douglas Haig de Pergamino en el Federal A. Federico es hijo de Pablo Lavallen, actual DT argentino y de paso como futbolista por tierras aztecas. El futbolista tiene 21 años.