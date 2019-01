Ajedrez: un torneo preparatorio Deportes 19 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA AJEDREZ ATLETICO OBJETIVO./ Poder prepararse para el Argentino.

A pesar del receso habitual en esta época del año, la escuela de Ajedrez de Atlético de Rafaela se mantiene activa, preparando a sus jugadores para los próximos campeonatos argentinos. El más próximo es en los primeros días de marzo se realizará en Villa Martelli, Buenos Aires.

A modo de preparación, se realizará un Torneo Infantil de Entrenamiento que tiene por objetivo continuar la preparación de los ajedrecistas de la institución ya clasificados. Es una interesante competencia para que los pequeños deportistas puedan medirse con representantes de otros clubes y ciudades de la región, muchos de ellos se han destacado durante el 2018. De esta manera podrán tener una evaluación de su nivel de juego, reconocer sus aciertos y errores de cada partida.

El torneo dará inicio el sábado 19/01, a las 14:30 hs y finaliza el domingo 20/01, a las 18:00 hs. Cada participante jugará cinco partidas, con tiempo de reflexión y reglamento similar al Campeonato Argentino 2019.

Por la Escuela de Ajedrez de Atlético de Rafaela participarán: Brian Ceballos, Nereo Paz e Ignacio Zinoni (Sub 12), Alex Ramos (Sub 14) y Thiago Calderón (Sub 8). Ya confirmaron su presencia ajedrecistas de San Cristóbal, Sunchales, San Justo, Santa Fe y Rafaela. El día domingo está prevista una charla informativa acerca de la preparación y la alta competencia en Ajedrez Infanto-Juvenil.